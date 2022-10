Hình độc: Hành trình từ Nha Trang đi Huế năm 1993 (2)

Trên bãi biển Mỹ Khê ở Đà Nẵng, Việt Nam năm 1993. Ảnh: Gunter Hartnagel/FLickr. Những chiếc thuyền thúng trên bãi biển Mỹ Khê. Trong khuôn viên Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng. Thầy tế người Chăm tại Bảo tàng. Cổng chùa Linh Ứng ở thắng cảnh Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Cảnh núi non ở Ngũ Hành Sơn. Phong cảnh hùng vĩ trên đèo Hải Vân. Vận chuyển gỗ bằng xe tự chế ở đèo Hải Vân. Nhà thờ Lăng Cô, Thừa Thiên Huế, nhìn từ chân đèo Hải Vân. Khung cảnh thơ mộng ở đầm Lập An. Ngư dân đánh cá trên đầm. Một hình ảnh khác về đầm Lập An. Những thửa ruộng bên đường đến thành phố Huế. Trẻ em trên đường quốc lộ, gần Huế. Mời quý độc giả xem video: Bình Thuận - Điểm Dừng Chân Cho Những Phượt Thủ | VTV Review.

Trên bãi biển Mỹ Khê ở Đà Nẵng, Việt Nam năm 1993. Ảnh: Gunter Hartnagel/FLickr. Những chiếc thuyền thúng trên bãi biển Mỹ Khê. Trong khuôn viên Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng . Thầy tế người Chăm tại Bảo tàng. Cổng chùa Linh Ứng ở thắng cảnh Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Cảnh núi non ở Ngũ Hành Sơn. Phong cảnh hùng vĩ trên đèo Hải Vân. Vận chuyển gỗ bằng xe tự chế ở đèo Hải Vân . Nhà thờ Lăng Cô, Thừa Thiên Huế, nhìn từ chân đèo Hải Vân. Khung cảnh thơ mộng ở đầm Lập An. Ngư dân đánh cá trên đầm. Một hình ảnh khác về đầm Lập An. Những thửa ruộng bên đường đến thành phố Huế. Trẻ em trên đường quốc lộ, gần Huế. Mời quý độc giả xem video: Bình Thuận - Điểm Dừng Chân Cho Những Phượt Thủ | VTV Review.