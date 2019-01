Hình ảnh khó quên về siêu cường Liên Xô trước khi sụp đổ

Hai em bé lem luốc nhìn ra ngoài cửa sổ ở một khu khai thác mỏ than đá và sản xuất thép ở vùng Siberia trong thời kỳ kinh tế khó khăn trên diện rộng ở Liên Xô. Công dân Nga xếp hàng để mua thực phẩm khan hiếm, vào tháng 11/1991, chỉ một tháng trước khi siêu cường Liên Xô sụp đổ.Kinh tế Liên Xô vào cuối thập niên 1980, đầu thập niên 1990 khủng hoảng nặng nề. Trong ảnh, các phụ nữ này đang đổi chai rượu vodka rỗng lấy tiền lẻ tại một điểm tái chế. Người dân xếp hàng dài, tay xách cặp lồng dùng để đựng thức ăn ở Tula (Nga) vào tháng 11/1991. Người Siberia xếp hàng bên ngoài một cửa hàng ở Novokuznetsk, Nga, vào những năm cuối cùng của Liên Xô. Hàng dài người tại Novokuznetsk đợi chờ mua thịt muối và các loại thịt khác ở chợ do nhà nước điều hành. Bà lão mua thịt gà tại quầy ngoài trời. Phụ nữ Siberia ngồi trước nhà trong không khí ảm đạm. Quầy thu ngân tại một cửa hàng ở Moscow vào năm 1991, khi Liên Xô cận kề sự tan rã hoàn toàn. Bên trong một phòng bệnh nhân của một bệnh viện xuống cấp ở Moscow vào tháng 7/1991. Dòng người đợi chờ để lấy bánh mì ở Moscow. Ba nữ nhân viên tại một cửa hàng bách hóa Moscow theo dõi lễ tang một số người thiệt mạng trong cuộc đảo chính nói trên. Uống rượu để quên sầu, quên đi những khó khăn hiện tại. Ảnh chụp ở thị trấn Novokuznetsk vào đầu thập niên 1990. Phụ nữ Liên Xô thời kỳ này cũng tham gia công việc nặng nhọc nguy hiểm là khai thác mỏ. Các nữ công nhân mỏ ở Novokuznetsk trong giờ giải lao. Không một nụ cười trên môi. Người bán và kẻ mua tại chợ thực phẩm ở Kaluga vào tháng 11/1991. Liên Xô chính thức sụp đổ vào ngày 26/12/1991. Người dân Nga xếp hàng dài để mua thực phẩm, sát một cửa kính. Phía cuối một hàng dài tại một khu chợ ở thủ đô Moscow. Công nhân mỏ than ở Siberia, Nga, vào tháng 6/1991. Chơi phong cầm rong trên phố Arbat ở Moscow, Nga, Liên Xô. Bé gái chơi vĩ cầm, cũng ở phố Arbat nói trên. Đây có lẽ cũng là một trường hợp mưu sinh bằng tiếng đàn./.

Hai em bé lem luốc nhìn ra ngoài cửa sổ ở một khu khai thác mỏ than đá và sản xuất thép ở vùng Siberia trong thời kỳ kinh tế khó khăn trên diện rộng ở Liên Xô. Công dân Nga xếp hàng để mua thực phẩm khan hiếm, vào tháng 11/1991, chỉ một tháng trước khi siêu cường Liên Xô sụp đổ. Kinh tế Liên Xô vào cuối thập niên 1980, đầu thập niên 1990 khủng hoảng nặng nề. Trong ảnh, các phụ nữ này đang đổi chai rượu vodka rỗng lấy tiền lẻ tại một điểm tái chế. Người dân xếp hàng dài, tay xách cặp lồng dùng để đựng thức ăn ở Tula (Nga) vào tháng 11/1991. Người Siberia xếp hàng bên ngoài một cửa hàng ở Novokuznetsk, Nga, vào những năm cuối cùng của Liên Xô. Hàng dài người tại Novokuznetsk đợi chờ mua thịt muối và các loại thịt khác ở chợ do nhà nước điều hành. Bà lão mua thịt gà tại quầy ngoài trời. Phụ nữ Siberia ngồi trước nhà trong không khí ảm đạm. Quầy thu ngân tại một cửa hàng ở Moscow vào năm 1991, khi Liên Xô cận kề sự tan rã hoàn toàn. Bên trong một phòng bệnh nhân của một bệnh viện xuống cấp ở Moscow vào tháng 7/1991. Dòng người đợi chờ để lấy bánh mì ở Moscow. Ba nữ nhân viên tại một cửa hàng bách hóa Moscow theo dõi lễ tang một số người thiệt mạng trong cuộc đảo chính nói trên. Uống rượu để quên sầu, quên đi những khó khăn hiện tại. Ảnh chụp ở thị trấn Novokuznetsk vào đầu thập niên 1990. Phụ nữ Liên Xô thời kỳ này cũng tham gia công việc nặng nhọc nguy hiểm là khai thác mỏ. Các nữ công nhân mỏ ở Novokuznetsk trong giờ giải lao. Không một nụ cười trên môi. Người bán và kẻ mua tại chợ thực phẩm ở Kaluga vào tháng 11/1991. Liên Xô chính thức sụp đổ vào ngày 26/12/1991. Người dân Nga xếp hàng dài để mua thực phẩm, sát một cửa kính. Phía cuối một hàng dài tại một khu chợ ở thủ đô Moscow. Công nhân mỏ than ở Siberia, Nga, vào tháng 6/1991. Chơi phong cầm rong trên phố Arbat ở Moscow, Nga, Liên Xô. Bé gái chơi vĩ cầm, cũng ở phố Arbat nói trên. Đây có lẽ cũng là một trường hợp mưu sinh bằng tiếng đàn./.