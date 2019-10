Hình ảnh bất ngờ về mỏ than Hòn Gai 100 năm trước

Mỏ than Hòn Gai đầu thế kỷ 20, phía xa là vịnh Hạ Long với các đảo đá nhấp nhô. Những "bậc thang" khổng lồ ở khu vực khai thác than lộ thiên tại Hòn Gai. Mỗi "bậc thang" cao bằng cả một tòa nhà lớn. Một quả đồi than đá đang được khai thác. Một bức ảnh màu về mỏ than Hòn Gai năm 1918-1921 của nhiếp ảnh gia Leon Busy. Cận cảnh công trường khai thác than ở mỏ Hà Tu, Hòn Gai. Góc nhìn từ trên cao về hoạt động khai thác than. Máy móc và nhà xưởng ở mỏ Hà Tu. Khu nhà máy bên bờ vịnh. Cảng than Hòn Gai nhìn từ ngoài biển. Mời quý độc giả xem video: Nghe ca khúc Việt Nam quê hương tôi.

Mỏ than Hòn Gai đầu thế kỷ 20, phía xa là vịnh Hạ Long với các đảo đá nhấp nhô. Những "bậc thang" khổng lồ ở khu vực khai thác than lộ thiên tại Hòn Gai. Mỗi "bậc thang" cao bằng cả một tòa nhà lớn. Một quả đồi than đá đang được khai thác. Một bức ảnh màu về mỏ than Hòn Gai năm 1918-1921 của nhiếp ảnh gia Leon Busy. Cận cảnh công trường khai thác than ở mỏ Hà Tu, Hòn Gai. Góc nhìn từ trên cao về hoạt động khai thác than. Máy móc và nhà xưởng ở mỏ Hà Tu. Khu nhà máy bên bờ vịnh. Cảng than Hòn Gai nhìn từ ngoài biển. Mời quý độc giả xem video: Nghe ca khúc Việt Nam quê hương tôi.