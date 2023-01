Giật mình thái giám ngoại quốc khiến nhà Nguyên diệt vong

Với xuất thân là người Cao Ly (thuộc Triều Tiên ngày nay), Phác Bất Hoa (Park Bul-hwa) là thái giám ngoại quốc đầu tiên trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Cuộc đời thái giám này gắn liền với sự suy tàn của triều đại nhà Nguyên. Cụ thể, Phác Bất Hoa vào cung làm thái giám từ khi 7 tuổi. Ban đầu, công việc của y là quét dọn, sửa soạn trà nước. Trong thời gian làm việc trong hoàng cung, thái giám ngoại quốc này quen biết một cung nữ tên Kỳ Lạc làm nhiệm vụ thêu thùa, may vá. Là đồng hương nên Phác Bất Hoa và Kỳ Lạc nhanh chóng thân thiết và coi nhau như bạn tâm giao. Khi trưởng thành, Kỳ Lạc ngày càng xinh đẹp. Trong một lần, con trai của hoàng đế Nguyên Văn Tông là Thỏa Hoan Thiệp Mộc Nhĩ chơi đùa trong cung, vô tình nhìn thấy Kỳ Lạc và "trúng tiếng sét ái tình". Sau đó, Thỏa Hoan Thiệp Mộc Nhĩ xin vua cha cho đưa người trong mộng về phủ làm thê thiếp. Về sau, Thỏa Hoan Thiệp Mộc Nhĩ lên ngôi vua và lấy hiệu Nguyên Thuận Đế (1320 - 1370). Ông hoàng này sắc phong cho Kỳ Lạc làm hoàng hậu. Khi trở thành mẫu nghi thiên hạ, Kỳ Lạc hoàng hậu có được cuộc sống vinh hoa phú quý không ai sánh bằng. Bà không quên người bạn tâm giao là Phác Bất Hoa nên cho thái giám này đến cung của mình làm và giữ chức Tư Chính Viện Sứ. Tư Chính Viện là bộ phận quản lý ngân khố quốc gia. Lợi dụng sự ưu ái mà Kỳ Lạc hoàng hậu dành cho mình, hoạn quan Phác Bất Hoa tìm cách tham ô và kết bè phái. Y còn hối lộ các quan viên, hoàng thân quốc thích. Khi con trai của hoàng hậu Kỳ Lạc được phong làm Hoàng thái tử, thái giám Phác Bất Hoa được giao trọng trách chăm sóc người thừa kế ngai vàng nên càng lộng quyền hơn. Đặc biệt, Nguyên Thuận Đế mải mê ăn chơi hưởng lạc nên cho thái tử và Phác Bất Hoa lo chuyện triều chính. Theo đó, hoạn quan này trở thành nhân vật quyền lực trong triều, tác động đến việc thăng quan tiến chức, ngân khố quốc gia... Điều này khiến tình hình nhà Nguyên ngày càng rối ren, hỗn loạn. Thái giám Phác Bất Hoa âm mưu tạo phản, ép Nguyên Thuận Đế thoái vị, nhường ngôi cho thái tử. Kế hoạch này có cả sự tham gia của hoàng hậu Kỳ Lạc và tể tướng Sóc Tư Giám. Tuy nhiên, kế hoạch chưa thực hiện thì Nguyên Thuận Đế đã phát giác. Do vậy, Nguyên Thuận Đế cho người bắt tất cả giam vào ngục. Nhân cơ hội đó, một kẻ căm ghét thái giám Phác Bất Hoa đã lẻn vào ngục và giết chết y và tể tướng Sóc Tư Giám. Một thời gian sau, Chu Nguyên Chương đem quân tiến đánh nhà Nguyên. Lúc này, Nguyên Thuận Đế huy động mọi lực lượng nhưng không thể giữ được nước vì triều đình thối nát, quân đội yếu kém do hoạn quan ngoại quốc lộng hành gây ra. Ông hoàng này cay đắng vì biết kết cục này xảy ra là vì hoàng hậu Kỳ Lạc và thái tử trọng dụng thái giám Phác Bất Hoa đẩy nhà Nguyên từng bước đến bờ vực diệt vong. Ảnh trong bài mang tính minh họa. Mời độc giả xem video: Hà Nội: Hô biến kính áp tròng Trung Quốc thành sản phẩm "Made in Korea". Nguồn: THĐT1.

