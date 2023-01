Giật mình “Nostradamus tái thế” tiên tri vận mệnh thế giới năm 2023

Nhà tiên tri Athos Salomé người Brazil từng được mệnh danh là " Nostradamus sống" khi liên tục đưa ra những dự đoán chính xác về các sự kiện lớn của thế giới. Anh đã từng tiên đoán chuẩn chỉnh sự xuất hiện của đại dịch COVID-19, sự ra đi của Nữ hoàng Anh Elizabeth II, cuộc xung đột giữa Nga với Ukraine hay sự kiện tỷ phú Elon Musk tiếp quản mạng xã hội Twitter. Trong năm 2023, nhà tiên tri Athos Salomé cũng tuyên bố rằng ông đã có một số tầm nhìn về những điều có thể xảy ra. Thật không may, hầu hết những tiên đoán mà Athos Salomé đưa ra cho năm 2023 đều u ám. Đầu tiên, nhà tiên tri 35 tuổi cho rằng sẽ có một đòn giáng nặng nề lên thị trường tiền điện tử trong năm 2023. Athos Salomé chia sẻ: "Tôi không muốn làm các nhà đầu tư tiền điện tử thất vọng, nhưng một trục trặc hoặc một điều gì đó mang tính hệ thống có thể xảy ra và sẽ khiến rất nhiều nhà đầu tư thua lỗ nặng nề. Chúng có tiếp tục tồn tại hay không là nhờ may mắn và quyền lực, nhưng dù sao chính phủ các nước cũng sẽ làm mọi cách để sở hữu chúng". Trên thực tế, năm 2022 là một năm buồn với thị trường tiền điện tử với hàng loạt vụ sụp đổ tài sản kỹ thuật số lớn. Ngay cả trong tương lai, nhiều người cũng không kỳ vọng vào sự vực dậy của tiền điện tử. Bên cạnh đó, nhà tiên tri Athos Salomé cũng cho rằng năm 2023 có thể xuất hiện một loại tiền tệ mới: "Ai biết được, nó có thể nổi lên giữa Nga và Trung Quốc, nhưng việc hạ giá đồng đô la Mỹ là không dễ dàng". Năm 2023, nhà tiên tri Athos Salomé còn cho rằng sẽ xuất hiện một loại "virus thây ma" tại Nam Cực. Tuy nhiên, anh chưa thể nhìn thấu được sức tàn phá của loại virus này nên không rõ nó có ảnh hưởng đến cuộc sống của con người hay không, liệu có khả năng gây ra một đại dịch kinh hoàng như COVID-19 hay không. Athos Salomé cũng tự tin khẳng định rằng trong thời gian tới, con người nên quan tâm đến người nhân bản hơn là người ngoài hành tinh. Để làm chắc chắn hơn lời tiên tri của mình, Athos Salomé còn trích dẫn một bài báo của Thời báo Kinh tế về cơ sở tử cung nhân tạo đầu tiên trên thế giới EctoLife do nhà khoa học Yemen Hanshem Al-Ghaili điều hành, nơi có khả năng tạo ra 30.000 em bé mỗi năm. Athos, 36 tuổi, cảnh báo rằng nước Mỹ có thể chứng kiến một cuộc tấn công nguy hiểm, diễn ra vào năm 2023, 2024 hoặc 2026. "Nhiều thứ sẽ rơi từ trên trời xuống và sẽ tất cả sẽ biến mất, đó là cảnh báo cuộc chiến đã bắt đầu," Athos nói với Daily Star, nhưng không nêu rõ sự kiện này xảy ra ở thành phố hay bang nào của Mỹ. Hai "lãnh đạo" được cho là sẽ đoàn kết để gây nguy hiểm cho nước Mỹ, được Athos tiên đoán sẽ có hậu quả nặng nề hơn các vụ tấn công khủng bố làm hơn 3.000 người thiệt mạng ở nước này hôm 11/09/2001. "Các thảm kịch có thể diễn ra vào năm 2023, nhưng cũng sẽ tiếp tục vào năm 2024 hoặc thậm chí 2026. Tôi thấy các tháng 02, 04 và 07/2023 sẽ chứng kiến những bi kịch mới," nhà tiên tri tự xưng 36 tuổi nói thêm. Athos cho biết anh chia sẻ cảnh báo này không phải để gây sợ hãi hay hoảng loạn, mà với hy vọng rằng giới chức sẽ có đủ thời gian để đối phó và ngăn chặn các thảm họa. "Tôi không coi mình là thầy bói, tôi cho rằng sự so sánh đó quá giả tạo. Các tiên đoán được đưa ra để cảnh báo, không phải để khiến dân chúng tuyệt vọng," anh nói thêm. "Đây không phải lý do để tuyệt vọng, thay vào đó tôi cảnh báo để các tiên đoán có thể tới tai giới lãnh đạo, và họ sẽ làm gì đó để ngăn chặn điều tồi tệ nhất. Họ cần tháo gỡ ngòi nổ quả bom trước khi người dân chịu thiệt hại," Athos chia sẻ trên Daily Star. >>>Xem thêm video: Các điểm đến nguy hiểm nhất thế giới năm 2023. Nguồn: Kienthucnet.

