Giật mình loạt hiện tượng kỳ bí sau tang lễ Từ Hi Thái hậu

Đám tang của Từ Hi Thái hậu, một nữ chính trị gia cuối triều đại nhà Thanh, là một sự kiện lịch sử được nhắc đến với nhiều hiện tượng kỳ bí và đáng sợ. Sau khi bà qua đời, hàng loạt câu chuyện được truyền miệng và mang tính huyền bí đã xuất hiện, khiến nhiều người tò mò và sợ hãi. Dưới đây là một số hiện tượng kỳ bí quanh nó. Từ Hi Thái hậu đã nắm giữ quyền lực cao nhất trong triều đại nhà Thanh và có sự cai trị kéo dài 47 năm. Trong thời gian trị vì, bà đã thực hiện nhiều cải cách và mở cửa, nhưng cũng có xu hướng bảo thủ cố chấp. Hành động của bà đã gây tranh cãi trong xã hội và khi bà qua đời, nhiều truyền thuyết và bí ẩn đã được để lại. Một trong những hiện tượng đáng chú ý là thời tiết thất thường trong ngày tang lễ của Từ Hi Thái hậu. Khi mọi người tưởng như đang trau chuốt cho một lễ tang trang trọng, thời tiết biến đổi đầy kỳ lạ với mưa, nắng và cả sấm chớp. Người ta cho rằng đây là sự phẫn nộ của ông trời và bất mãn đối với bà. Tuy nhiên, thời tiết thất thường là hiện tượng tự nhiên không liên quan trực tiếp đến tang lễ và có thể giải thích bằng các điều kiện thời tiết bình thường. Một câu chuyện kỳ quái khác là về việc các vật bằng giấy trở nên sống động trước và sau xe tang của Từ Hi Thái hậu. Người ta cho rằng binh lính, ngựa, xe và thuyền bằng giấy đã cất tiếng nổi lên và chuyển động. Tuy nhiên, hiện tượng này chỉ là hiệu ứng tâm lý khi gió thổi vào giấy, không có gì siêu nhiên hay kỳ quái. Ngoài ra, cũng có câu chuyện về máu rỉ ra từ quan tài của Từ Hi Thái hậu, làm nhuộm đỏ mặt đất. Điều này có thể chỉ là lời đồn thổi để tăng thêm tính huyền bí cho tang lễ. Khi trộm mộ Tôn Điện Anh mở quan tài của Từ Hi Thái hậu, họ phát hiện thi thể vẫn nguyên vẹn và bảo quản tốt. Điều này có thể do việc sử dụng các chất bảo quản hoặc phương pháp ướp xác trong lăng mộ của bà. Khi Tôn Điện Anh lấy đi viên dạ minh châu từ miệng Từ Hi, thi thể bà đột nhiên khô héo và thối rữa. Điều này có thể là do tiếp xúc với không khí, dẫn đến quá trình phân hủy nhanh chóng của thi thể. >>>Xem thêm video: Bất ngờ dung mạo thực sự của Từ Hi Thái Hậu năm 18 tuổi.

Đám tang của Từ Hi Thái hậu, một nữ chính trị gia cuối triều đại nhà Thanh, là một sự kiện lịch sử được nhắc đến với nhiều hiện tượng kỳ bí và đáng sợ. Sau khi bà qua đời, hàng loạt câu chuyện được truyền miệng và mang tính huyền bí đã xuất hiện, khiến nhiều người tò mò và sợ hãi. Dưới đây là một số hiện tượng kỳ bí quanh nó. Từ Hi Thái hậu đã nắm giữ quyền lực cao nhất trong triều đại nhà Thanh và có sự cai trị kéo dài 47 năm. Trong thời gian trị vì, bà đã thực hiện nhiều cải cách và mở cửa, nhưng cũng có xu hướng bảo thủ cố chấp. Hành động của bà đã gây tranh cãi trong xã hội và khi bà qua đời, nhiều truyền thuyết và bí ẩn đã được để lại. Một trong những hiện tượng đáng chú ý là thời tiết thất thường trong ngày tang lễ của Từ Hi Thái hậu . Khi mọi người tưởng như đang trau chuốt cho một lễ tang trang trọng, thời tiết biến đổi đầy kỳ lạ với mưa, nắng và cả sấm chớp. Người ta cho rằng đây là sự phẫn nộ của ông trời và bất mãn đối với bà. Tuy nhiên, thời tiết thất thường là hiện tượng tự nhiên không liên quan trực tiếp đến tang lễ và có thể giải thích bằng các điều kiện thời tiết bình thường. Một câu chuyện kỳ quái khác là về việc các vật bằng giấy trở nên sống động trước và sau xe tang của Từ Hi Thái hậu. Người ta cho rằng binh lính, ngựa, xe và thuyền bằng giấy đã cất tiếng nổi lên và chuyển động. Tuy nhiên, hiện tượng này chỉ là hiệu ứng tâm lý khi gió thổi vào giấy, không có gì siêu nhiên hay kỳ quái. Ngoài ra, cũng có câu chuyện về máu rỉ ra từ quan tài của Từ Hi Thái hậu, làm nhuộm đỏ mặt đất. Điều này có thể chỉ là lời đồn thổi để tăng thêm tính huyền bí cho tang lễ. Khi trộm mộ Tôn Điện Anh mở quan tài của Từ Hi Thái hậu, họ phát hiện thi thể vẫn nguyên vẹn và bảo quản tốt. Điều này có thể do việc sử dụng các chất bảo quản hoặc phương pháp ướp xác trong lăng mộ của bà. Khi Tôn Điện Anh lấy đi viên dạ minh châu từ miệng Từ Hi, thi thể bà đột nhiên khô héo và thối rữa. Điều này có thể là do tiếp xúc với không khí, dẫn đến quá trình phân hủy nhanh chóng của thi thể. >>>Xem thêm video: Bất ngờ dung mạo thực sự của Từ Hi Thái Hậu năm 18 tuổi.