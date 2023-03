Giật mình bằng chứng người ngoài hành tinh trong những bộ sử thi nổi tiếng

Trong sử thi Mahabharata và Raymayana (hai sử thi cổ nổi tiếng của Ấn Độ) có những đoạn nói về trận đánh lớn của hai dòng họ Kaurava và Pandava. Cuộc chiến do các vị thần Ấn Độ sắp đặt với ý định giải quyết vấn đề dân số quá đông của thế giới (khoảng 14 tỉ người lúc đó). Trong đó có một thứ thiết bị được nhắc đến gọi là Vimana, dùng để bay đến các vùng đất Thái Bình Dương và Nam Mỹ. “Một thiết bị có thể di chuyển về phía trước dựa trên sức mạnh của bản thân nó như một con chim: trên mặt đất, trên nước hoặc trên không, được gọi là Vimana, thứ có thể bay cao đến thiên đường: từ nơi này đến nơi khác, từ đất nước này đến đất nước khác, từ thế giới này đến thế giới khác được gọi là Vimana". Loại tàu bay này có thể du hành xuyên không gian và thời gian. So sánh sự giống nhau giữa những mô tả về Vimanas và những đặc điểm của UFO (vật thể bay không xác định) mà nhiều người kể lại, các nhà lý thuyết người ngoài hành tinh cổ đại cho rằng, một số phi hành gia ngoài hành tinh từng viếng thăm Ấn Độ. Sử thi Gilgamesh (Lưỡng Hà) đặt ra một giả thuyết về lịch sử mơ hồ của loài người cho rằng từ rất xa xưa có một phi thuyền vũ trụ không rõ từ đâu phát hiện ra sự tồn tại của hành tinh chúng ta. Họ nhanh chóng hiểu ra rằng, Trái đất có đầy đủ điều kiện thuận lợi cho việc phát triển trí tuệ con người. Đương nhiên thời ấy loài người trên Trái đất không phải là loài người chúng ta bây giờ.Người ngoài hành tinh đã thụ tinh cho một số phụ nữ ở Trái đất, họ đợi cho những phụ nữ này ngủ say rồi bỏ đi. Mấy nghìn năm sau, những người khác ngoài hành tinh lại tới Trái đất, họ tìm thấy sản phẩm là hậu duệ của họ để lại. Họ lại tiếp tục tiến hành giao phối nhiều lần cho đến khi tạo ra được một loại sinh vật có trí tuệ để họ có thể truyền thụ cho loài sinh vật này kỹ năng sinh tồn và những quy luật sống của xã hội. Loài người thời đó là loài dã man chưa được khai hóa, họ rất có thể bị thoái hóa nên một lần nữa giao phối với dã thú. Người ngoài hành tinh đã nhìn thấy mối nguy hiểm này, nên đã tiêu diệt cái sản phẩm không thành công của họ, hoặc đem chúng đến một vùng đất khác. Vì vậy, xã hội nguyên thủy, kỹ năng nguyên thủy nhất đã bắt đầu xuất hiện, những bức tranh vẽ trên vách đá và trong hang động, làm ra đồ gốm, rồi tới những kiến thức ban đầu về việc dựng nhà ở, từng thứ một cứ dần dần xuất hiện. Những người nguyên thủy này vô cùng sùng kính những người khách tới từ trời cao. Bởi vì những vị khách này tới từ một nơi mà loài người không hề biết, hơn nữa sau này họ lại bỏ đi mất. Trong tâm thức của loài người, họ là thần thánh, họ là Thượng đế. >>>Xem thêm video: Thực hư người phụ nữ tuyên bố có con với người ngoài hành tinh.

