Giải mã kho báu linh thiêng huyền bí nhất Ấn Độ

Đền Padmanabhaswamy ở Ấn Độ là một trong 108 ngôi đền thờ thần Vishnu – một trong ba vị thần tối cao của Hindu giáo. Ngôi đền này gắn liền với câu chuyện về kho báu linh thiêng được cất giấu tại đây. Được xây dựng vào thế kỷ 6, đền Padmanabhaswamy được tu sửa vào thế kỷ 16. Bên trong đền Padmanabhaswamy có 6 căn hầm bí mật. Công chúng vô cùng tò mò không biết những bảo vật nào được bảo quản bên trong những căn hầm ấy. Bí mật về kho báu bên trong đền Padmanabhaswamy được giải mã vào năm 2016. Khi ấy, tòa án đã cử một đội 7 người đi khám phá khu đền và ghi chép lại toàn bộ những tài sản hiện có sau khi Sunder Rajan đâm đơn kiện lên Tòa án Tối cao. Nội dung đơn kiện nói rằng Gia đình Hoàng gia Travancore đã không quản lý chặt chẽ tài sản thuộc ngôi đền Padmanabhaswamy. Vì vậy, tòa án đã cử 1 đội gồm 7 người đến khu đền để kiểm tra và ghi chép toàn bộ cổ vật được lưu giữ và bảo quản trong khu đền. Khi những căn hầm trong đền Padmanabhaswamy được mở, người ta không khỏi choáng ngợp khi nhìn thấy những bảo vật được cất giữ. Trong số những bảo vật được lưu giữ trong các căn hầm của đền Padmanabhaswamy đáng chú ý là những viên kim cương nặng hơn 100 carat hay bức tượng thần Vishnu bằng vàng... Chính vì vậy, để đảm bảo an toàn cho các bảo vật trong đền Padmanabhaswamy, nhiều biện pháp an ninh được giới chức trách triển khai như camera an ninh được bố trí ở nhiều nơi, thiết bị dò tìm kim loại ở lối ra vào đền. Thêm nữa, 200 sĩ quan cảnh sát làm việc 24/24h tại đền Padmanabhaswamy để bảo vệ kho báu khổng lồ. Video: Tìm ra vị trí kho báu 4.000 tấn tại núi Tàu? (nguồn: VTC14)

