Giải mã bí mật về bộ máy tuyên truyền của phát xít Đức

Chính quyền phát xít Đức đã sử dụng nhiều phương thức để tạo nên hình ảnh bộ máy lãnh đạo và trùm phát xít Hitler - Quốc trưởng hoàn toàn khác trong mắt bạn bè thế giới. Bộ trưởng tuyên truyền Đức quốc xã Joseph Goebbels - tay sai đắc lực của Quốc trưởng Adolf Hitler - đóng góp công sức không nhỏ vào nhiệm vụ trên. Theo đó, Goebbels nắm quyền cả bộ máy tuyên truyền của đế chế thứ ba từ năm 1929 và thực hiện xuất sắc nhiệm vụ tuyên truyền cho nền độc tài của Quốc trưởng Hitler. Goebbels cho người kiểm duyệt thông tin cũng như phim ảnh tuyên truyền ủng hộ chính quyền Đức quốc xã. Bộ máy tuyên truyền do Goebbels lãnh đạo cũng tổ chức các cuộc tấn công nhằm vào người Do Thái, cách ly họ khỏi hoạt động nghệ thuật và truyền thông. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của bộ máy tuyên truyền Đức quốc xã là xây dựng hình ảnh đẹp cho trùm phát xít Hitler trong mắt công chúng. Hitler từng là một kẻ không có nhà cửa, từng bán bưu thiếp để kiếm sống, thậm chí là bị kết tội phản quốc do tham gia một cuộc biểu tình lật đổ chính phủ. Hitler chỉ bị kết án 5 năm tù nhưng chỉ phải ngồi tù 9 tháng thì được thả. Trong thời gian trong tù, Hitler viết cuốn sách có tựa đề Mein Kampf (Cuộc đấu tranh của tôi) năm 1923 và được xuất bản năm 1925. Nội dung cuốn sách này chứa đầy quan điểm phân biệt chủng tộc và bài Do Thái của Hitler. Sau khi Hitler lên nắm quyền, cuốn sách Mein Kampf trở thành cương lĩnh chính trị của Đức Quốc xã, dùng để “tẩy não” người dân. Bán được hàng triệu bản, cuốn sách do Hitler viết trở thành tác phẩm bán chạy thời ấy. Thậm chí, cuốn sách này còn được bộ máy tuyên truyền của phát xít Đức phát tặng làm quà cho các cặp vợ chồng mới cưới và làm bản mạ vàng trưng tại nhà các quan chức. Không những vậy, bộ máy tuyên truyền của phát xít Đức còn xây dựng hình Hitler thành nhà lãnh đạo trí thức, có con mắt thẩm mỹ thông qua kiến trúc, thiết kế nội thất của những dinh thư mà trùm phát xít này ở như: tòa Reich Chancellery ở Berlin, căn hộ tại Munich, Berghof - ngôi nhà trên núi ở Obersalzberg. Đặc biệt, đội ngũ tuyên truyền của phát xít Đức còn liên tục đăng tải những câu chuyện về Hitlet yêu hòa bình, quý mến trẻ em, thích động vật... trong khi thực tế hoàn toàn trái ngược. Hitler đã thực hiện cuộc thảm sát hơn 6 triệu người Do Thái, gây ra Chiến tranh thế giới 2 khiến hàng chục triệu người thiệt mạng... Mời quý độc giả xem video: Tiếp tục truy tìm tội phạm chiến tranh thời phát xít Đức (nguồn: VTC14)

