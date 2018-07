Được cát tinh chiếu mệnh, ba con giáp này giàu nứt vách năm 2019

Tuổi Mùi: Do là một trong những con giáp “hợp thái tuế” trong năm 2019 nên người tuổi Mùi có tài vận vượng phát hơn người trong năm 2019. Điều này là do người tuổi Mùi và năm Hợi thuộc quan hệ tam hợp, do đó vận thế của con giáp này sẽ có sự biến đổi kỳ diệu. Ngoài ra do trong năm 2019, cung mệnh của người tuổi Mùi xuất hiện cát tinh “Thanh Long” và “Thiên Quản” nên sự nghiệp lẫn tài vận sẽ đều thăng hoa. Tiếp đến, do được cát tinh “Hóa Cái” soi chiếu trong năm 2019 nên các mối quan hệ xã hội của người tuổi Mùi cũng vô cùng thuận lợi. Điều này rất có lợi cho việc thăng tiến trong công việc và việc tăng thêm các khoản thu nhập. Đây thật sự là cơ hội quý báu cho người tuổi Mùi. Tuổi Thìn: Dù người tuổi Thìn và năm Hợi không có quan hệ gì đặc biệt nhưng trong năm 2019, con giáp này sẽ đón nhận vô số tin vui về tiền bạc. Điều này là do cung mệnh của người tuổi Thìn xuất hiện các cát tinh như “Long Đức”, “Tử Vi”. Do được những cát tinh trên phù hộ nên người tuổi Thìn trong năm 2019 sẽ có cơ hội mở rộng việc làm ăn, buôn bán hoặc công việc sẽ có bước ngoặt quan trọng. Sự nghiệp ổn định, thăng tiến giúp cho tình hình tài chính khởi sắc mạnh mẽ. Người tuổi Thìn đã không còn phải đau đầu về cơm áo gạo tiền nữa. Tuổi Mão: Giống với người tuổi Mùi, người tuổi Mão và năm Hợi thuộc “quan hệ tương hợp”. Cho dù con giáp này không phải là người có năng lực xuất chúng hay thuộc tuýp người “xông pha” nhưng niên vận ổn định cộng với việc được cát tinh “Tam Đài” và “Tương Tinh” soi chiếu nên sự nghiệp sẽ phát triển nhanh chóng kéo theo thu nhập cũng trở nên ổn định hơn. Dù tài vận không tăng lên quá nhanh nhưng lại vô cùng ổn định, chỉ cần không ngừng nỗ lực thì thu nhập của người tuổi Mão sẽ không ngừng gia tăng. Người tuổi Mão nên tận dụng năm 2019 để làm dày thêm túi tiền của mình. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Mời quý độc giả xem video Top con giáp được ban lộc giàu nhanh chóng mặt 4 tháng tới. Nguồn Online tử vi.

