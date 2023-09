Dùng AI phục dựng vua Càn Long, Chu Nguyên Chương, giật mình dung mạo

1. Chu Nguyên Chương: hay còn gọi là Minh Thái Tổ, là vị hoàng đế khai quốc của nhà Minh. Mặc dù mô tả trong sử sách là xấu xí, nhưng AI đã tạo ra một hình ảnh của ông với vẻ mặt oai nghi và uy quyền. 2. Thương Hiệt: Thương Hiệt là một nhân vật thần thoại Trung Hoa, được tôn là thánh tổ của chữ Hán. Ông được mô tả trong sử sách là có 4 con mắt và một vẻ đặc biệt về ngoại hình. AI đã vẽ lại chân dung của Thương Hiệt, giữ nguyên số mắt, nhưng không có nhiều đặc điểm khác biệt so với tranh vẽ truyền thống. 3. Càn Long: Càn Long, hoàng đế thứ sáu của nhà Thanh, là một vị hoàng đế có tuổi thọ cao nhất trong lịch sử Trung Quốc. Mặc dù được mô tả là oai phong, nhưng AI đã tạo ra hình ảnh của Càn Long với đôi mắt nhỏ và mũi không cao, khác biệt hoàn toàn so với ấn tượng của hậu thế về ông. 4. Ung Chính: Ung Chính, hoàng đế thứ năm của nhà Thanh, được mô tả là một vị vua hiền từ.AI phục dựng lại hình ảnh của hoàng đế Ung Chính với đôi tai dài và gầy hơn một chút so với tranh vẽ truyền thống. Mời quý độc giả xem thêm video: Bí quyết khiến Hoàng đế dù ăn sơn hào hải vị cũng không béo phì.

1. Chu Nguyên Chương: hay còn gọi là Minh Thái Tổ, là vị hoàng đế khai quốc của nhà Minh. Mặc dù mô tả trong sử sách là xấu xí, nhưng AI đã tạo ra một hình ảnh của ông với vẻ mặt oai nghi và uy quyền. 2. Thương Hiệt: Thương Hiệt là một nhân vật thần thoại Trung Hoa, được tôn là thánh tổ của chữ Hán. Ông được mô tả trong sử sách là có 4 con mắt và một vẻ đặc biệt về ngoại hình. AI đã vẽ lại chân dung của Thương Hiệt, giữ nguyên số mắt, nhưng không có nhiều đặc điểm khác biệt so với tranh vẽ truyền thống. 3. Càn Long: Càn Long, hoàng đế thứ sáu của nhà Thanh, là một vị hoàng đế có tuổi thọ cao nhất trong lịch sử Trung Quốc. Mặc dù được mô tả là oai phong, nhưng AI đã tạo ra hình ảnh của Càn Long với đôi mắt nhỏ và mũi không cao, khác biệt hoàn toàn so với ấn tượng của hậu thế về ông. 4. Ung Chính: Ung Chính, hoàng đế thứ năm của nhà Thanh, được mô tả là một vị vua hiền từ. AI phục dựng lại hình ảnh của hoàng đế Ung Chính với đôi tai dài và gầy hơn một chút so với tranh vẽ truyền thống. Mời quý độc giả xem thêm video: Bí quyết khiến Hoàng đế dù ăn sơn hào hải vị cũng không béo phì.