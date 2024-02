Dự đoán 12 con giáp 2024 - 2026: Tuổi nào đại phát, tuổi nào nghèo thảm?

Theo dự đoán liên tiếp từ 2024 đến 2026 cho 12 con giáp, năm 2024 do gặp được cục diện Tam Hợp Thái tuế nên tài vận và quan vận đều vượng phát, có thể nói là cả năm hanh thông, cát tường, thích hợp cho việc thăng quan tiến chức, kết hôn, sinh con. Năm 2025, vận thế bình ổn, mọi sự suôn sẻ. Năm 2026 do là năm lục xung nên chuyển nhà, đổi việc là điều có thể xảy ra, năm này không nên kết hôn, sinh con. Tuổi Sửu: Năm 2024 do phạm phải Phá Thái Tuế nên người tuổi Sửu dễ rơi vào cảnh phá sản. Năm 2025 là năm Tam Hợp thái tuế, mọi mặt trong cuộc sống đều cát tường. Năm 2026 là năm lục hại, cần cẩn thận về vấn đề sức khỏe, đề phòng tiểu nhân hãm hại. Tuổi Dần: Năm 2024, vận thế suôn sẻ. Năm 2025 do phạm phải Hình Thái Tuế nên mọi việc trắc trở. Năm 2026 là năm đế vượng của người tuổi Dần, vận may liên tiếp kéo đến, thích hợp cho việc khởi nghiệp, cầu tài, kết hôn, sinh con. Tuổi Mão: Năm 2024, là năm Hại Thái Tuế nên vận thế bất lợi. Năm 2025, vận thế bình ổn, mọi mặt trong cuộc sống dần ổn định. Năm 2026 lại là năm lục phá, mọi việc khó lòng như ý. Tuổi Thìn: Năm 2024 là năm tuổi nên vận thế lao dốc, dễ rơi vào cảnh phá sản, tình cảm tan vỡ. Năm 2025 là năm bình ổn. Năm 2026, vận thế rất tốt, công việc có sự phát triển nhanh chóng, thu nhập cũng trở nên dồi dào. Tuổi Tỵ: Năm 2024, vận thế của người tuổi Tỵ không có biến động, những việc quan trọng cần thực hiện nên chọn ngày tháng cát tường. Năm 2025 là năm tuổi nên người tuổi Tỵ gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống, vạn sự bế tắc. Năm 2026, vận thế có sự hồi phục, mọi mặt trong cuộc sống sẽ trở nên ổn định hơn sau năm tuổi. Tuổi Ngọ: Năm 2024, mọi mặt trong cuộc sống có sự chuyển biến tích cực. Năm 2025 là năm cát lợi, cát tường. Năm 2026 do bước vào năm tuổi nên người tuổi Ngọ rất dễ gặp phải cảnh phá sản, sức khỏe không tốt, công việc trục trặc, tình cảm bất ổn. Tuổi Mùi: Năm 2024, vận thế thiên cát, mọi sự suôn sẻ. Năm 2025 là năm tam hội, sẽ được quý nhân giúp đỡ trong công việc, tài vận. Năm 2026, là năm lục hợp của người tuổi Mùi nên không chỉ thuận buồm xuôi gió mà còn có quý nhân hỗ trợ. Tuổi Thân: Năm 2024 là năm Tam Hợp Thái Tuế, tài vận vô cùng vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, thu nhập dồi dào. Năm 2025, là năm lục hợp nhưng cũng là năm phạm hình thái tuế do đó cát hung đan xen. Mặc dù các mối quan hệ cuộc sống, công việc, tình cảm phát triển thuận lợi nhưng cần đề phòng hạn kiện tụng, tù tội. Năm 2026 lại là năm vận thế Thiên Cát, đại cát đại lợi. Tuổi Dậu: Năm 2024 lại là nam lục hợp, vận thế chuyển biến rõ rệt, tài vận hanh thông, tiền vào như nước, lại có quý nhân phù trợ nên những người làm nghề liên quan đến kim loại rất phát đạt. Năm 2025 vận thế của người tuổi Dậu hanh thộng nhất, có thể coi là năm vượng nhất trong vòng 10 năm gần đây. Năm 2026, vận thế bình thường. Tuổi Tuất: Năm 2024 là năm lục xung và xung thái tuế nên chuyện tình cảm và sự nghiệp chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề. Năm 2025, vận thế của người tuổi Tuất thiên cát. Năm 2026, là năm đế vượng tam hợp, rất có lợi để người tuổi Tuất phát triển công danh sự nghiệp cũng như lập gia đình. Tuổi Hợi: Năm 2024, vận thế của người tuổi Hợi hanh thông, cát tường. Năm 2025 là năm xung thái tuế, công việc, gia đình, hôn nhận sẽ có nhiều biến động không tốt. Năm 2026, vận thế bình thưởng, cát hung đan xen. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Mời quý độc giả xem video: Từ 2024 - 2028: Bốn con giáp lộc rơi ngay cửa, dễ kiếm bộn tiền.

