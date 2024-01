Đọ 3 tuyệt sắc giai nhân cuối thời Thanh, lộ dung nhan tuyệt phẩm

Uyển Dung là hoàng hậu cuối cùng của nhà Thanh cũng như trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Bà là vợ hoàng đế Phổ Nghi và là một trong những tuyệt sắc giai nhân cuối thời nhà Thanh. Sinh năm 1906, hoàng hậu Uyển Dung xuất thân từ gia tộc Quách Bố La thị danh giá. Khi còn nhỏ, hoàng hậu Uyển Dung được cha cho theo học tại một trường của Mỹ ở Thiên Tân, Trung Quốc. Năm 1921, bà được tuyển chọn làm hoàng hậu. Hôn lễ của Uyển Dung với vua Phổ Nghi được tổ chức xa hoa vào cuối năm 1922. Uyển Dung là hoàng hậu chính thức của nhà Thanh từ đó cho đến khi chế độ quân chủ bị bãi bỏ vào năm 1924. Trong các bức ảnh chụp, hoàng hậu Uyển Dung gây ấn tượng với dung mạo xinh đẹp, làn da trắng trẻo, yêu kiều và dịu dàng. Trân phi hay còn gọi là Khác Thuận Hoàng quý phi (1876 - 1900) là sủng phi của hoàng đế Quang Tự. Mỹ nhân này xuất thân từ Mãn Châu Tương Hồng kỳ Tha Tha Lạp thị và là con vợ lẽ. Từ nhỏ, Trân phi đã sinh sống ở Quảng Châu - nơi có người nước ngoài sinh sống. Vì vậy, bà sớm tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau, am hiểu rộng nhiều vấn đề. Vào năm Quang Tự thứ 14 (1888), Trân Phi chính thức được nạp vào cung làm phi tần của hoàng đế Quang Tự. Nhan sắc diễm lệ của Trân phi cộng thêm tư tưởng rất phóng khoáng, tính cách hoạt bát lanh lợi, luôn tò mò và hứng thú tìm hiểu những điều mới lạ của phương Tây đã thu hút vua Quang Tự. Do đó, ông hoàng này sủng ái Trân phi hơn cả hoàng hậu. Một mỹ nhân tuyệt sắc khác sống vào cuối thời nhà Thanh là Vương Mẫn Đồng (1913-2003) hay còn có tên Mãn là Hoàn Nhan Lập Đồng Kí. Bà là con gái của Hoàn Nhan Lập Hiền và Cách Cách Ái Tân Giác La Hằng Huệ (cháu gái của Vua Càn Long). Vương Mẫn Đồng còn là em họ của hoàng hậu Uyển Dung. Do là con cả trong gia đình nên bà thường được gọi là Đại cách cách hoặc Đại cô nương. Trong các bức ảnh chụp, Vương Mẫn Đồng gây ấn tượng với gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn và có nhiều tài lẻ. Ngay từ khi còn nhỏ, dung mạo của Vương Mẫn Đồng đã nổi bật hơn nhiều thành viên hoàng tộc nhà Thanh. Do đó, bà được mệnh danh cách cách đẹp nhất cuối thời Thanh. Mời độc giả xem video: Bất ngờ lý do các phi tần nhà Thanh luôn đeo hộ giáp không rời.

