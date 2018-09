Đáng sợ vụ 800 binh lính đột nhiên biến mất trong sương mù

Một vụ mất tích kỳ lạ và bí ẩn xảy ra vào ngày 28/8/1915. Khi ấy, hơn 800 binh sĩ Anh nhận lệnh cấp trên lên một ngọn núi cao thuộc vùng Garibaldi của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khoảng thời gian này, một lực lượng quân sự của New Zealand cũng đóng quân tại khu vực trên. Bầu trời tại nơi lực lượng quân sự của New Zealand đóng quân khá trong xanh, ít sương mù. Tuy nhiên, trái ngược với nơi lực lượng quân sự của New Zealand, hơn 800 lính Anh hành quân trên ngọn núi có sương mù dày đặc. Do vậy, càng lên cao thì toàn bộ binh sĩ Anh chìm dần vào làn sương mù. Kể từ lúc ấy, hơn 800 binh sĩ Anh mất tích không để lại bất cứ dấu vết nào. Không có người lính nào xuống núi an toàn. 22 người lính của New Zealand đang tập cùng trận địa với hơn 800 binh sĩ của Anh đã chứng kiến vụ mất tích kỳ lạ này khi họ làm nhiệm vụ tại một ngọn đồi cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 60m. Những người lính của New Zealand luôn theo dõi mọi động thái của hơn 800 lính Anh kể từ khi họ hành quân lên núi cho đến khi khuất hẳn vào màn sương mù dày đặc. Khi chứng kiến vụ việc kỳ lạ và bí ẩn trên, các binh sĩ của New Zealand đã báo cáo tình hình lên cấp trên. Việc mất tích cùng lúc hơn 800 binh sĩ Anh khiến giới chức Anh nhanh chóng tổ chức chiến dịch tìm kiếm trong bí mật. Tuy nhiên, quân đội Anh không tìm thấy bất cứ người lính nào hay dấu vết của hơn 800 người lính để lại. Sau một thời gian tìm kiếm nhưng không có kết quả, giới chức Anh cho rằng có khả năng toàn bộ số binh sĩ trên bị lực lượng đặc nhiệm của Thổ Nhĩ Kỳ bắt làm tù binh. Do vậy, Anh đợi sau khi Chiến tranh thế giới 1 kết thúc sẽ yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ trao trả lại số binh sĩ mất tích trên. Tuy nhiên, khi Thế chiến 1 kết thúc, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định chưa từng nhìn thấy hơn 800 binh sĩ của Anh cũng như không hề bắt giữ họ. Chính vì vậy, cho đến nay, vụ mất tích hơn 800 lính trong làn sương mù dày đặc năm 1915 trở thành vụ án bí ẩn nhất trong lịch sử quân sự Anh. Mời độc giả xem video: Hàng trăm người mất tích do vỡ đập thủy điện ở Lào (nguồn: VTC14)

