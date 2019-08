Cuối năm 2019: 3 con giáp "nhảy việc" ắt tiền tài phơi phới, quan lộ sáng ngời

Tuổi Tỵ: Thời gian cuối năm, cung mệnh của người tuổi Tỵ xuất hiện sao Dịch Mã mà Dịch Mã đại diện cho sự dịch chuyển, bận rộn cho nên dù là cuộc sống hay công việc của con giáp này đều sẽ có sự thay đổi, thậm chí thu nhập cũng tăng lên bất ngờ. Người tuổi Tỵ sinh năm 1989 do có Thực Thương Tinh nhập mệnh nên có nhiều khả năng sẽ đi tìm một môi trường làm việc mới, từ đó phát hiện ra cách thức làm giàu mới. Còn người tuổi Tỵ sinh năm 1977 bước vào thời điểm cuối năm Thủy Vượng sẽ vì cảm thấy áp lực trong môi trường làm việc cũ mà quyết định tìm kiếm nơi làm việc thích hợp hơn và có thu nhập cao hơn. Tuổi Dậu: Cuối năm 2019, cung mệnh của người tuổi Dậu cũng xuất hiện sao Dịch Mã, hơn nữa vào mùa đông với tính chất vượng thủy, cộng thêm với tính cách thích sự tự do, trải nghiệm những điều mới nên người tuổi Dậu rất nhiều khả năng sẽ tìm kiếm cho mình một công việc mới. Người tuổi Dậu sinh năm 1981 sẽ gặp nhiều cơ hội cơ hội tốt nên nếu có thay đổi công việc mới cũng sẽ thu về kết quả như mong muốn. Người tuổi Dậu sinh năm 1969, cuối năm do có quý nhân giúp đỡ nên sẽ có cơ hội thay vị trí công việc do được tăng chức và tăng lương. Tuổi Mùi: Thời gian cuối năm 2019, do người tuổi Mùi bước vào cục diện tương xung nên công việc, tài vận, cuộc sông, đều có sự biến động. Người tuổi Mùi sinh năm 1991 do Kim Thủy vượng, Thực Thương soi chiếu nên có thể thông qua việc thay đổi môi trường mà có thể phát huy được hết khả năng của mình, mà có được một công việc thích hợp với mức lương cao. Người tuổi Mùi sinh năm 1979, thời gian cuối năm do có quý nhân giúp đỡ và hợp tinh xuất hiện nếu chuyển việc, sẽ không cần lo lắng bởi sự thay đổi mới sẽ mang lại những kết quả tốt đẹp ngoài mong đợi. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

