Cuối năm 2018, ba con giáp này coi chừng trắng tay bần cùng

Tuổi Tý: Vận thế cuối năm của người tuổi Tý tiến triển theo chiều hướng đi lên. Dù thời gian đầu tháng 7, sự nghiệp của con giáp này chưa có sự khởi sắc, nhưng khi bước vào thời gian cuối tháng, người tuổi Tý sẽ đón nhận vô số cơ may trong công việc. Sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ hanh thông, thuận lợi cho đến cuối năm nhưng thu nhập của con giáp này lại dậm chân tại chỗ, không có sự bứt phá lớn. Điều này là do thời gian tháng 7, do bị tiểu nhân hãm hại nên người tuổi Tý sẽ bị thiệt hại nặng nề về tiền bạc, làm mất cân bằng thu chi tài chính. Chính vì điều này mà dù công việc có phất lên như “diều gặp gió” nhưng thu nhập lại chỉ đứng yên tại chỗ. Tuổi Tỵ: Năm 2018, cung mệnh của người tuổi Tỵ xuất hiện rất nhiều cát tinh, cho nên thời điểm cuối năm, sự nghiệp của con giáp này thăng tiến phi mã. Người tuổi Tỵ cần đặc biệt cẩn trọng trong tháng 11 bởi sẽ có sự cố phát sinh ngoài ý muốn gây thất thoát tiền bạc. Tháng 11 chính là tháng dễ “hao tài” của con giáp này. Người tuổi Tỵ không phải là người ứng phó tốt đối với các nguy cơ về tài chính. Do tính cách thâm trầm nhưng lại thiếu sự nhạy cảm về tiền bạc nên con giáp này thường rất kém trong quản lý tiền bạc và chi tiêu không có kế hoạch. Tuổi Mùi: Năm 2018, người tuổi Mùi bước vào cục diện “Phạm Thái Tuế” , gặp nhiều điều xui xẻo nên việc giữ vững thành quả công việc từ trước là điều không dễ dàng. Nhưng vào thời điểm cuối năm 2018, do không gặp phải sự cố ngoài ý muốn nên công việc diễn ra suôn sẻ và con giáp này không phải chịu bất cứ áp lực nào. Tuy sự nghiệp hanh thông nhưng tài vận lại không tiến triển, điều này là do có hung tinh khắc chế, nên người tuổi Mùi bị hạn chế rất nhiều trong việc kiếm tiền tăng thêm thu nhập. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).





Mời quý độc giả xem clip Chỉ đích danh 3 con giáp số mệnh phú quý mang lại may mắn giàu có cho cả gia đình. Nguồn: Youtube.



