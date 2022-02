Cuộc đời ly kỳ như phim của trùm mafia John Gotti

Sinh ngày 27/10/1940 trong một gia đình nghèo khó có 13 người con ở Bronx, New York, John Gotti - trùm mafia khét tiếng nước Mỹ những năm 1970-1980 - là hậu duệ của những người nhập cư Italia. Thuở nhỏ, hắn đã đã gia nhập thế giới ngầm với việc làm chân chạy vặt cho bọn côn đồ ở khu phố Đông New York của mình, sau đó tham gia một băng đảng có tên là Fulton-Rockaway Boys và bỏ học ở tuổi 16. Gotti đã bị bắt giữ rất nhiều lần vì những tội nhỏ, nhưng đã may mắn thoát khỏi án tù cho đến năm 1968, khi hắn bị kết tội cướp xe tải gần sân bay Idlewild của New York. Vụ này khiến hắn ngồi tù ba năm. Năm 1974, Gotti bị bắt vì tội giết kẻ đã bắt cóc và sát hại cháu trai của trùm tội phạm Carlo Gambino. Hắn bị kết án bốn năm, nhưng nhờ việc hối lộ cho các quan chức nhà tù, Gotti được phép ra ngoài thăm gia đình và các cộng sự. Sau khi Gotti chính thức ra tù vào năm 1977, hắn được thăng chức làm người đứng đầu băng Bergin của gia đình Gambino, nhóm tội phạm có tổ chức lớn nhất và mạnh nhất cả nước Mỹ. Tháng 12/1985, Gotti lên nắm quyền kiểm soát nhà Gambino sau khi ra lệnh sát hại ông trùm Paul Castellano bên ngoài một nhà hàng bít tết ở Manhattan. Trong vai trò một ông trùm, Gotti được đặt biệt danh là “Dapper Don” do vẻ ngoài bóng bẩy và những bộ quần áo đắt tiền hắn thường mặc. Hắn là đối tượng rất được yêu thích trên các tờ báo lá cải. Dù có tính cách hết sức tàn nhẫn và kiếm được hàng triệu USD từ các hoạt động tội phạm, Gotti luôn khẳng định mình là một “nhân viên bán ống nước hiền lành và chăm chỉ". Năm 1985, sau thời gian theo dõi Gotti và các cộng sự của gã, chính phủ liên bang đã thu thập đủ bằng chứng để buộc tội ông trùm kinh doanh bất hợp pháp ở cấp liên bang. Tại phiên tòa sau đó diễn ra vào năm 1986, Gotti được tha bổng. Người đứng đầu bồi thẩm đoàn trong vụ án sau đó đã bị kết tội nhận một khoản hối lộ lớn để quyết định tha bổng cho ông trùm tội phạm. Tháng 12/1990, Gotti và một số đồng phạm bị bắt vì nhiều tội danh khác nhau tại Câu lạc bộ Ravenite ở khu Little Italy của Thành phố New York. Vào tháng 04/1992, bồi thẩm đoàn kết luận Gotti phạm 13 tội danh, bao gồm giết người và lừa đảo. Hắn bị đưa đến nhà tù liên bang tại Marion, Illinois, và bị nhốt trong xà lim 23 giờ/ngày. Ngày 10/06/2002, Gotti chết vì ung thư vòm họng ở tuổi 61 tại một trung tâm y tế dành cho tù nhân liên bang ở Springfield, Missouri. Mời quý độc giả xem video: Khám phá công viên trung tâm New York, Mỹ. Nguồn: VTV24.

