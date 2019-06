Cực độc loạt ảnh quý hiếm về Hong Kong xưa và nay

Các nhiếp ảnh gia đã chụp nhiều hình ảnh quý hiếm Hong Kong những năm 1900 thay đổi rất nhiều so với hiện tại. Trong ảnh là phố Pottinger - một trong những khu phố cổ nhất ở Hong Kong. Hình ảnh Hong Kong những năm 1930. Queen's Road Central ở Hong Kong hiện nay trở thành khu mua sắm với nhiều tòa nhà chọc trời hiện đại. Vào năm 1962, Hong Kong vô cùng phát triển với giao thông sầm uất. Hong Kong ngày càng phát triển hơn so với trước. Hình ảnh Hong Kong năm 1962. Phố D'Aguilar ở Hong Kong hiện đại, sầm uất hơn so với trước đây. Các cửa hàng, biển quảng cáo san sát nhau trên phố D'Aguilar năm 1952. Đường Hollywood ở Hong Kong thông thoáng, hiện đại. Những ngôi nhà cũ ở Hong Kong năm 1905.

Các nhiếp ảnh gia đã chụp nhiều hình ảnh quý hiếm Hong Kong những năm 1900 thay đổi rất nhiều so với hiện tại. Trong ảnh là phố Pottinger - một trong những khu phố cổ nhất ở Hong Kong. Hình ảnh Hong Kong những năm 1930. Queen's Road Central ở Hong Kong hiện nay trở thành khu mua sắm với nhiều tòa nhà chọc trời hiện đại. Vào năm 1962, Hong Kong vô cùng phát triển với giao thông sầm uất. Hong Kong ngày càng phát triển hơn so với trước. Hình ảnh Hong Kong năm 1962 . Phố D'Aguilar ở Hong Kong hiện đại, sầm uất hơn so với trước đây. Các cửa hàng, biển quảng cáo san sát nhau trên phố D'Aguilar năm 1952. Đường Hollywood ở Hong Kong thông thoáng, hiện đại. Những ngôi nhà cũ ở Hong Kong năm 1905.