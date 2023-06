Có gì “hot” trên cung đường từ Nha Trang đi Đà Lạt?

Nha Trang và Đà Lạt là hai thành phố du lịch "đầu bảng" của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Do khoảng khách khá gần, đi bằng xe máy từ Nha Trang lên Đà Lạt là lựa chọn của nhiều du khách muốn khám phá cả hai thành phố này. Dài khoảng 130 km, hành trình từ Nha Trang đến Đà Lạt có khá nhiều điểm dừng chân thú vị. Đầu tiên là thành cổ Diên Khánh ở thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, cách Nha Trang 10 km về phía Tây. Đây được coi là tòa thành nguyên vẹn nhất của nhà Nguyễn bên ngoài Cố đô Huế. Ngoài thành cổ Diên Khánh, thị trấn Diên Khánh còn có nhiều di tích lịch sử - kiến trúc đặc sắc khác, rất đáng để khám phá, như Văn Miếu Diên Khánh, miếu Quan Thánh, nhà thờ cổ Hà Dừa... Từ huyện Diên Khánh đi sang huyện Vĩnh Khánh - huyện miền núi cực Tây của tỉnh Khánh Hòa, bức tranh phong cảnh thay đổi nhanh chóng khi đồng bằng nhường chỗ cho núi đồi. Sự hiện diện của con người cũng trở nên ngày càng thưa thớt. Giữa khung cảnh hoang vu, một khu dân cư với những ngôi nhà được xây khang trang, thẳng hàng lối như ô bàn cờ hiện ra. Đó là khu tái định cư dành cho đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh. Đến đèo Khánh Lê, phía Tây huyện Vĩnh Khánh, những con đường thẳng tắp hoàn toàn biến mất để nhường chỗ cho những cung đường núi uốn luợn. Trên con đèo này có các cột mốc đánh dấu độ cao, là điểm "check it" nổi tiếng với cộng đồng du lịch. Có thể cảm nhận sự thay đổi của khí hậu trên từng cột mốc. Ở độ cao 500 mét, những làn gió núi mát mẻ đã xua tan cái oi bức mùa hè của vùng đồng bằng. Độ cao 1.000 mét, bầu không khí mát rượi như... ngồi phòng điều hòa. Đến độ cao 1.500 mét, cảm giác se lạnh ập đến, như thể Đà Lạt đã ở rất gần. Trên thực tế, đây mới là điểm giữa của hành trình Nha Trang - Đà Lạt. Khung cảnh trên đèo sẽ khiến nhiều vị khách đến từ phương xa choáng ngợp, vì không ngờ tỉnh Khánh Hòa - vốn được biết đến như một trung tâm du lịch biển - lại có khung cảnh núi non hùng vĩ đến vậy. Đỉnh đèo Khánh Lê là ranh giới giữa huyện Lạc Dương của tỉnh Lâm Đồng và huyện Vĩnh Khánh của tỉnh Khánh Hòa. Hành trình đến với thành phố Đà Lạt vẫn còn dài trên 60 km. Chặng đường còn lại là khoảng thời gian thư thái với những cung đường uốn lượn qua rừng thông và những khu nông trại trải dài trên sườn đồi núi, trong không khí trong lành và tươi mát đặc trưng của xứ sở cao nguyên... Mời quý độc giả xem video: Hương Vị Nhiệt Đới ở Phú Quốc | VTV Travel.

