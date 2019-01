Chuyện hãi hùng váy cưới bị "ám" bởi linh hồn trinh nữ

Anna Baker là chủ nhân của chiếc váy cưới bị ''ma ám''. Cô là con gái của ông trùm ngành sắt Elias Baker vô cùng giàu có vào những năm 1980. Xuất thân trong gia đình quyền quý, Anna Baker trót đem lòng yêu một chàng thợ sắt nghèo. Mối tình của họ bị gia đình của Anna ngăn cấm. Cha của Anna tìm đủ mọi cách để chia cắt tình yêu sâu đậm của con gái dành cho chàng trai nghèo kia. Do bị gia đình phản đối chuyện tình yêu nên Anna quyết đình cả đời không kết hôn. Theo đó, cô không bao giờ có cơ hội mặc chiếc váy cưới do người mẹ mua cho. Kể từ đây, Anna sống trong cô độc khi tình yêu bị ngăn cấm. Cô qua đời năm 1914 với nhiều nuối tiếc và sự day dứt khôn nguôi về mối tình không có kết thúc có hậu. Sau khi Anna qua đời, chiếc váy cưới mà cô chưa kịp mặc được trưng bày tại Bảo tàng biệt thự nhà Baker tại thành phố Altoona, tiểu bang Pennsylvania, Mỹ. Một số nhân viên làm việc tại bảo tàng trên cho biết từng nhìn thấy chiếc váy cưới đu đưa và lắc lư theo điệu nhạc mặc dù được đặt trong tủ kính khóa chặt. Người ta tin rằng, linh hồn của cô gái Anna xấu số đã "ám" chiếc váy cưới. Do vậy, hồn ma của Anna đã gây ra những sự việc kỳ bí khó lý giải. Video: Khó lý giải video "ma" theo người lên taxi (nguồn: VTC14)

