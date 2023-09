Choáng ngợp với cảnh tượng ở thành phố cổ nổi tiếng của người Inca

Nằm trên đỉnh núi Machu Picchu ở bang Aguas Calientes của Peru, thành phố cổ Machu Picchu là biểu tượng hoành tráng nhất còn sót lại của Inca - đế chế hùng mạnh bậc nhất Nam Mỹ thế kỷ 13-16. Ảnh: Travel + Leisure. Các nhà sử học cho rằng thành phố này do vua Inca Pachacútec cho xây dựng từ khoảng năm 1450, sau khi ông đánh chiếm vùng đất này. Địa thế của Machu Picchu có lẽ đã khiến vị quốc vương Inca rất ấn tượng. Ảnh: Smithsonian Journeys. Một thị trấn với các dãy nhà dân và công trình tôn giáo nguy nga đã hình thành, là nơi ở của khoảng 300-1000 người thuộc về tầng lớp tinh hoa trong xã hội Inca đương thời. Ảnh: AFAR Media. Nhưng thời hoàng kim của Machu Picchu kéo dài không đến một thế kỷ. Cuộc nội chiến Inca (1531-32) và cuộc chinh phạt của người Tây Ban Nha (1534) khiến các cư dân rời đi và thành phố trở nên hoang tàn. Ảnh: Wikimedia Commons. Sau khi đế chế Inca bị người Tây Ban Nha xóa sổ, Machu Picchu rơi vào quên lãng do vị trí hẻo lánh và thảm thực vật của rừng mây mù châu Mỹ bao phủ. Ảnh: 9News. Phải tới 1911, Machu Picchu mới bắt đầu được thế giới phương Tây chú ý, sau khi nhà sử học Hiram Bingham III tái khám phá các tàn tích và cho ra mắt cuốn sách "Thành phố đã mất của người Inca". Ảnh: Ollantaytambo.org. Ngày nay, những gì còn lại ở Machu Picchu là 140 công trình kiến trúc, gồm các đền, đài, công viên, nhà ở... cùng hàng trăm bậc đá được tạc vào vách núi. Ảnh: andBeyond. Thành phố nằm trên độ cao 2.350 mét so với mực nước biển này được chia thành ba khu vực lớn: Khu vực linh thiêng, Khu vực dân chúng và Khu của các Thầy tu và Tầng lớp quý tộc (khu hoàng gia). Ảnh: REI. Những nghiên cứu gần đây cho thấy Machu Picchu không phải là một khu định cư thông thường mà chỉ là một trung tâm nghỉ dưỡng của giới quý tộc Inca. Ảnh: Britannica. Cũng có giả thiết cho rằng Machu Picchu từng là một khu định cư được xây dựng để người Inca quản lý kinh tế những vùng bị chinh phục, hoặc để bảo vệ giới quý tộc trong trường hợp bị tấn công. Ảnh: Artnet News. Tại thành phố cổ còn ẩn giấu nhiều bí mật này, các nhà khảo cổ tìm thấy dấu tích của một hệ thống tưới tiêu đã được sử dụng để dẫn nước từ một con suối thiêng tới mỗi ngôi nhà trong thành phố. Ảnh: Global Basecamps. Dân số ở Machu Picchu được cho là không cố định mà thay đổi tùy theo thời điểm, có thể đạt mức cực đại khi diễn ra các sự kiện tôn giáo lớn và thấp nhất vào mùa mưa, khi việc đi lại trở nên khó khăn. Ảnh: Lonely Planet. Vào năm 1983, thành phố cổ Machu Picchu đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Đây luôn là một trong các điểm du lịch hàng đầu ở Nam Mỹ, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách ghé thăm mỗi năm. Ảnh: World Atlas. Tuy nhiên, sự phát triển du lịch cũng khiến Macchu Picchu đứng trước nguy cơ bị xâm hại nghiêm trọng. Vì vậy, UNESCO từng xem xét việc đưa địa điểm này vào danh sách các Di sản thế giới đang bị đe dọa. Ảnh: Gap 360. Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.





