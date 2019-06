Choáng ngất "nam Hoàng hậu" đẹp hơn cả Tây Thi, Điêu Thuyền độc nhất TQ

Khi nghe đến từ “Hoàng hậu” mọi người sẽ nghĩ ngay đến một người phụ nữ nhưng trong lịch sử lại có một trường hợp ngoại lệ. Có một người đàn ông tên là Hàn Tử Cao, trở thành nam Hoàng hậu duy nhất tronng lịch sử Trung Quốc. Ảnh: image.baidu.com. Thời kỳ Nam Bắc triều, xuất hiện rất nhiều vị Hoàng đế xuất sắc trong đó có Trần Văn Đế. Vị Hoàng đế này yêu một người đàn ông, đồng thời lại muốn phong cho người mình yêu làm Hoàng Hậu. Ảnh: image.baidu.com. Nhưng Hàn Tử Cao thật sự là một mỹ nam hiếm có. Từ nhỏ, do gia đình nghèo khổ thường xuyên bị đói nhưng do Hàn Tử Cao quá đẹp, thậm chí nữ giới cũng không đẹp bằng nên thường có một số nam giới mang đồ ăn đến cho ông. Ảnh: image.baidu.com. Năm Hàn Tử Cao khoảng 15, 16 tuổi, do quá đẹp nên khi đi trên đường, thường thu hút sự chú ý của nam giới, có rất nhiều người mê đắm ông. Do thời kỳ này là thời kỳ loạn lạc nên cuộc sống của Hàm Tử Cao cũng không thuận lợi, thường xuyên phải chạy nạn nhưng nhờ có sắc đẹp, chàng thường được binh sĩ bảo vệ, thoát khỏi vòng loạn lạc. Ảnh: image.baidu.com. Trong hoàn cảnh ấy, Hàm Tử Cao gặp được quý nhân của cuộc đời mình là Trần Thiến tức Trần Văn Đế sau này. Trần Thiến đã gặp vô số mỹ nữ nhưng chưa bao giờ thấy được người đàn ông nào sở hữu dung mạo tuyệt trần tới vậy. Ông ta vô cùng mê đắm Hàn Tử Cao và giữ lại bên mình. Hàn Tử Cao không thể phản kháng, đành phải tuân lệnh. Sau một thời gian chung sống, chuyện tình cảm của hai người vô cùng thăng hoa, Hàn Tử Cao một lòng một dạ phục vụ Trần Thiến. Tạo hình Trần Thiến và Hàn Tử Cao trên phim, nguồn: baidu.com. Sau này, khi Trần Thiến bị bệnh nặng, Hàn Tử Cao luôn ở bên cạnh, hết lòng chăm sóc cho Trần Thiến, điều này khiến Trần Văn Đế cảm đông. Trước lúc lâm chung, ông ta có nói với Hàn Tử Cao: “trong lòng ta, dù khanh không có danh xưng Hoàng hậu, nhưng sớm đã là Hoàng hậu rồi”. Cũng vì thế người ta mới gọi Hàn Tử Cao là nam Hoàng hậu. Ảnh: image.baidu.com. Nhưng do Hàn Tử Cao quyến rũ Hoàng đế, còn suýt nữa được phong làm Hoàng hậu, khiến quần thần vô cùng bất mãn, thậm chí còn gọi Hàn Tử Cao là người “hại nước hại dân”. Đương nhiên, khi Trần Văn Đế còn sống thì văn võ bá quan không ai dám ra tay nhưng sau khi Hoàng đế qua đời, Hàn Tử Cao cũng bị giết chết, thọ 30 tuổi. Ảnh: image.baidu.com.

