Chiêm ngưỡng kỳ quan 'ruộng bậc thang trắng' có 1-0-2 ở Thổ Nhĩ Kỳ

Pamukkale, nghĩa là "Lâu đài bông" là một cảnh quan thiên nhiên độc đáo nằm trong thung lũng sông Menderes thuộc tỉnh Denizli, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Tripadvisor. Vùng đất này nổi tiếng với những suối nước nóng chứa nhiều muối khoáng, xếp chồng lên nhau như những "ruộng bậc thang" vô cùng ấn tượng. Ảnh: Will Fly for Food. Toàn khu vực có đến 17 suối nước nóng, với nhiệt độ dao động từ 35 độ C đến 100 độ C. Ảnh: Novo-monde. Các suối nước nóng Pamukkale có cấu trúc hình bậc thang đá vôi và đá trầm tích lắng đọng do các suối nước nóng phun tích tụ thành. Ảnh: Musement. Điều này được hình thành do khu vực nằm ở vết đứt gãy giữa các mảng, ở dưới sâu trong lòng đất là hoạt động núi lửa tạo ra các hang động chứa đầy khí cacbon dioxit. Ảnh: Comfort Tour. Cảnh tượng thiên nhiên kỳ vĩ hiếm thấy của Pamukkale làm ngây ngất bất kỳ ai được chứng kiến. Ảnh: Arrival Guides. Không chỉ có giá trị cảnh quan, nước suối khoáng ở Pamukkale còn có công dụng y học rất cao. Ảnh: Hürriyet Daily News. Việc tắm trong các suối nước nóng ở nơi đây giúp con người điều trị được nhiều loại bệnh khác nhau. Ảnh: Metro UK. Vẻ đẹp kỳ diệu cùng công dụng trị liệu khiến các suối nước nóng ở Pamukkale trở thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Made in Turkey Tours. Năm 1988, Pamukkale đã được UNESCO đưa vào danh sách Di sản Thiên nhiên thế giới. Ảnh: Daily Sabah. Mời quý độc giả xem video: Giáng sinh trên miền đất Hồi Giáo | VTV24.





Pamukkale, nghĩa là "Lâu đài bông" là một cảnh quan thiên nhiên độc đáo nằm trong thung lũng sông Menderes thuộc tỉnh Denizli, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Tripadvisor. Vùng đất này nổi tiếng với những suối nước nóng chứa nhiều muối khoáng, xếp chồng lên nhau như những "ruộng bậc thang" vô cùng ấn tượng. Ảnh: Will Fly for Food. Toàn khu vực có đến 17 suối nước nóng, với nhiệt độ dao động từ 35 độ C đến 100 độ C. Ảnh: Novo-monde. Các suối nước nóng Pamukkale có cấu trúc hình bậc thang đá vôi và đá trầm tích lắng đọng do các suối nước nóng phun tích tụ thành. Ảnh: Musement. Điều này được hình thành do khu vực nằm ở vết đứt gãy giữa các mảng, ở dưới sâu trong lòng đất là hoạt động núi lửa tạo ra các hang động chứa đầy khí cacbon dioxit. Ảnh: Comfort Tour. Cảnh tượng thiên nhiên kỳ vĩ hiếm thấy của Pamukkale làm ngây ngất bất kỳ ai được chứng kiến. Ảnh: Arrival Guides. Không chỉ có giá trị cảnh quan, nước suối khoáng ở Pamukkale còn có công dụng y học rất cao. Ảnh: Hürriyet Daily News. Việc tắm trong các suối nước nóng ở nơi đây giúp con người điều trị được nhiều loại bệnh khác nhau. Ảnh: Metro UK. Vẻ đẹp kỳ diệu cùng công dụng trị liệu khiến các suối nước nóng ở Pamukkale trở thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Made in Turkey Tours. Năm 1988, Pamukkale đã được UNESCO đưa vào danh sách Di sản Thiên nhiên thế giới. Ảnh: Daily Sabah. Mời quý độc giả xem video: Giáng sinh trên miền đất Hồi Giáo | VTV24.