Cấu trúc hình học đồng tâm hoàn mỹ của lâu đài cổ Beaumaris

Nằm ở thị trấn Beaumaris trên đảo Anglesey thuộc xứ Wales, lâu đài Beaumaris được coi là một trong những công trình kiến trúc quân sự xuất sắc nhất của châu Âu thời Trung cổ. Ảnh: Lonely Planet. Theo sử sách, lâu đài này được xây dựng như một phần trong kế hoạch chinh phục miền bắc xứ Wales của vua Edward I. Công trình được khởi công năm 1284, nhưng đã bị trì hoãn do thiếu kinh phí và chỉ thực sự được tiến hành xây từ năm 1295. Ảnh: PIWS. Do sự thiếu nhân công do chiến tranh cũng như các vấn đề về kinh phí, việc thi công xây lâu đài liên tục bị gián đoạn. Công trình được coi là hoàn thành vào năm 1330, khi chưa thực sự hoàn thiện theo thiết kế ban đầu. Dự án đã tiêu tốn 15.000 bảng, một khoản tiền khổng lồ vào thời kỳ đó. Ảnh: Wikipedia. Trong các thế kỷ tiếp theo, lâu đài Beaumaris đã trải qua một số cuộc chiến tranh, nhiều lần đổi chủ và phải chịu tổn hại khá nặng nề. Dù vậy, những đường nét kiến trúc cơ bản của lâu đài vẫn được gìn giữ sau gần 700 năm. Ảnh: BaldHiker. Theo thiết kế, tòa lâu đài này bao gồm hai lớp thành và được bao quanh bởi một con hào bên ngoài. Lớp tường thành bên ngoài được tạo thành từ 8 bức tường nối với 12 tháp canh bao quanh. Ảnh: Wikipedia. Bức tường bên trong có độ lớn đáng kể hơn so với bên ngoài, với chiều cao khoảng 11 mét và dày 4,7 mét. Tại đây được bố trí các tháp canh lớn hơn và hai chòi cổng cũng lớn hơn cùng một khu vực rộng 0,75 mẫu Anh bên trong. Ảnh: EF Tours Blog. Lối vào chính của lâu đài là một cái cổng dẫn ra biển, bên cạnh là một bến tàu phụ thuộc vào nước triều cho phép nó có thể được cung cấp các loại hàng hóa bằng đường biển. Bến tàu được bảo vệ bởi một bức tường được đặt tên là Gunners Walk. Ảnh: Wynner's Blog. Tất cả các công trình của lâu đài Beaumaris xây bằng đá, được bố trí cân xứng theo cấu trúc hình học đồng tâm. Đây cũng là nét kiến trúc đặc sắc nhất của lâu đài này. Ảnh: Castle Finders. Sử gia Arnold Taylor mô tả lâu đài Beaumaris là "ví dụ hoàn hảo nhất của việc thiết lập công trình đồng tâm đối xứng" của nước Anh và trong nhiều năm lâu đài được coi là đỉnh cao của kỹ thuật quân sự trong suốt triều đại Edward I. Ảnh: Wales Online. Do kiến trúc hoàn mỹ của tòa lâu đài, một số người cho rằng, Beaumaris mang nhiều tính chất của một cung điện hoàng gia và biểu tượng quyền lực của nước Anh hơn là một pháo đài phòng thủ đơn thuần. Ảnh: Dioni. Chuyên gia UNESCO nhận xét, tòa lâu đài là một "thành tựu nghệ thuật độc đáo" về cách thức, là sự kết hợp "cấu trúc tường đôi đặc trưng thế kỷ 13 với một thiết kế đồng tâm đối xứng ở giữa". Ảnh: We Dream of Travel. Công trình đặc sắc này đã trở thành một phần của Di sản thế giới Các lâu đài và tường thành thời vua Edward I tại Gwynedd, được UNESCO công nhận vào năm 1986. Ảnh: Seenorthwales. Mời quý độc giả xem video: Nhà thờ Đức Bà Paris | VTV.









