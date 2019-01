Cảnh tượng giật mình ở “rừng tượng ma” khét tiếng Nhật Bản

Công viên bỏ hoang Fureai Sekibutsu no Sato ở Nhật Bản khiến nhiều người rùng mình ớn lạnh khi bước chân vào. Nguyên do là vì " rừng tượng ma" này gây ám ảnh với hàng trăm bức tượng có ánh nhìn sắc lạnh. "Rừng tượng ma" hãi hùng này được ông Mutsuo Furukawa thuê một nhóm thợ tạc tượng người Trung Quốc hoàn thành. Theo ước tính, chi phí xây dựng hơn 800 bức tượng vào khoảng 6 tỷ Yên (khoảng hơn 1.800 tỷ đồng). Ông Mutsuo Furukawa cho tạc những bức tượng trên với mong muốn giữ các bức tượng bên mình suốt đời. Trong số hơn 800 bức tượng, khoảng 500 bức tượng là tượng Phật các loại. Số còn lại là những bức tượng chạm khắc những người mà ông Mutsuo Furukawa quen biết. Đặc biệt, ông Furukawa cũng có bức tượng lớn dành riêng cho mình. Tuy nhiên, về sau, không biết vì lý do gì mà ông Furukawa đã rời khỏi nơi này và để lại các bức tượng. Theo thời gian, các bức tượng trở nên xuống cấp, ngả màu với ánh mắt vô hồn. Do không có bàn tay con người chăm sóc nên nơi đây dần trở thành địa điểm hoang phế gây ám ảnh với nhiều người. Nhiếp ảnh gia Ken Ohki (nghệ danh Yukison) từng ghé thăm "rừng tượng ma" trên chia sẻ rằng, những bức tượng có điều gì đó rất đáng sợ. Chúng khiến anh sởn hết da gà. Do vậy, sau khi chụp ảnh xong, nhiếp ảnh gia Ken Ohki vội vã rời khỏi "rừng tượng ma" vì có cảm giác những bức tượng có thể "di chuyển" so với vị trí ban đầu. Mời độc giả xem video: Bức tượng bị sờ của quý đến nhẵn bóng để cầu tự (nguồn: VTC14)

Công viên bỏ hoang Fureai Sekibutsu no Sato ở Nhật Bản khiến nhiều người rùng mình ớn lạnh khi bước chân vào. Nguyên do là vì " rừng tượng ma" này gây ám ảnh với hàng trăm bức tượng có ánh nhìn sắc lạnh. "Rừng tượng ma" hãi hùng này được ông Mutsuo Furukawa thuê một nhóm thợ tạc tượng người Trung Quốc hoàn thành. Theo ước tính, chi phí xây dựng hơn 800 bức tượng vào khoảng 6 tỷ Yên (khoảng hơn 1.800 tỷ đồng). Ông Mutsuo Furukawa cho tạc những bức tượng trên với mong muốn giữ các bức tượng bên mình suốt đời. Trong số hơn 800 bức tượng, khoảng 500 bức tượng là tượng Phật các loại. Số còn lại là những bức tượng chạm khắc những người mà ông Mutsuo Furukawa quen biết. Đặc biệt, ông Furukawa cũng có bức tượng lớn dành riêng cho mình. Tuy nhiên, về sau, không biết vì lý do gì mà ông Furukawa đã rời khỏi nơi này và để lại các bức tượng. Theo thời gian, các bức tượng trở nên xuống cấp, ngả màu với ánh mắt vô hồn. Do không có bàn tay con người chăm sóc nên nơi đây dần trở thành địa điểm hoang phế gây ám ảnh với nhiều người. Nhiếp ảnh gia Ken Ohki (nghệ danh Yukison) từng ghé thăm "rừng tượng ma" trên chia sẻ rằng, những bức tượng có điều gì đó rất đáng sợ. Chúng khiến anh sởn hết da gà. Do vậy, sau khi chụp ảnh xong, nhiếp ảnh gia Ken Ohki vội vã rời khỏi "rừng tượng ma" vì có cảm giác những bức tượng có thể "di chuyển" so với vị trí ban đầu. Mời độc giả xem video: Bức tượng bị sờ của quý đến nhẵn bóng để cầu tự (nguồn: VTC14)