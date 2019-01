Bí mật quá sốc về thảm họa chìm tàu Titanic

95 năm sau vụ chìm tàu Titanic, năm 2007, một chiếc chìa khóa được đem bán đấu giá. Nhiều người không biết chiếc chìa khóa này có liên quan chặt chẽ đến thảm kịch trên. Cụ thể, chiếc chìa khóa này được dùng để mở cửa chòi gác trên đỉnh cột buồm. Trong đó có một chiếc ống nhòm quan sát tình hình xung quanh. Trước khi tàu Titanic khởi hành ngày 31/4/1912, sĩ quan David Blair giữ chiếc chìa khóa trên và không bao giờ rời chiếc ống nhòm. Tuy nhiên, đến phút chót, ông Blair bị thuyên chuyển sang một con tàu khác. Thay thế ông Blair ở vị trí sĩ quan chỉ huy cao cấp thứ 2 trên tàu Titanic huyền thoại là Henry Wilde. Tuy nhiên, ông Blair đã quên gửi lại chiếc chìa khóa cho người kế nhiệm. Do vậy, người ta cho rằng nếu trước khi rời tàu Titanic, sĩ quan David Blair gửi lại chiếc chìa khóa thì các thủy thủ trên tàu đã có thể mở cửa chòi gác trên đỉnh cột buồm và sử dụng chiếc ống nhòm để quan sát. Theo đó, họ sẽ phát hiện tảng băng trôi sớm hơn và hơn 1.500 hành khách đã không phải bỏ mạng. Một bí mật thú vị khác về tàu Titanic là một chiếc đồng hồ dừng chạy đúng thời điểm con tàu xấu số chìm xuống biển. Cụ thể, là một trong những cặp vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật trên tàu Titanic, John Chapman, 37 tuổi, và người vợ mới cưới Lizzie, 29 tuổi, có mặt trên con tàu để sang Mỹ bắt đầu cuộc sống mới. Khi tàu Titanic bắt đầu chìm, Lizzie được đưa lên xuồng cứu sinh trong khi chồng Chapman không được lên cùng. Nguyên do là vì vào thời điểm con tàu gặp nạn, do thiếu xuồng cứu sinh nên phụ nữ và trẻ em là những đối tượng được ưu tiên được cứu trước. Biết chuyện, Lizzie không lên xuồng cứu sinh và cùng chồng Chapman chết chìm cùng con tàu xấu số. Chiếc đồng hồ bỏ túi của ông Chapman dừng đúng lúc con tàu Titanic chìm xuống Đại Tây Dương - 1h45 sáng ngày 15/4/1912. Về sau, người ta tìm được thi hài ông Chapman cùng chiếc đồng hồ trên. Tuy nhiên, người ta không thể tìm được thi thể vợ ông. Video: Công bố đoạn phim đầy bi thương bị cắt của Titanic sau 20 năm (nguồn: VTC14)

95 năm sau vụ chìm tàu Titanic, năm 2007, một chiếc chìa khóa được đem bán đấu giá. Nhiều người không biết chiếc chìa khóa này có liên quan chặt chẽ đến thảm kịch trên. Cụ thể, chiếc chìa khóa này được dùng để mở cửa chòi gác trên đỉnh cột buồm. Trong đó có một chiếc ống nhòm quan sát tình hình xung quanh. Trước khi tàu Titanic khởi hành ngày 31/4/1912, sĩ quan David Blair giữ chiếc chìa khóa trên và không bao giờ rời chiếc ống nhòm. Tuy nhiên, đến phút chót, ông Blair bị thuyên chuyển sang một con tàu khác. Thay thế ông Blair ở vị trí sĩ quan chỉ huy cao cấp thứ 2 trên tàu Titanic huyền thoại là Henry Wilde. Tuy nhiên, ông Blair đã quên gửi lại chiếc chìa khóa cho người kế nhiệm. Do vậy, người ta cho rằng nếu trước khi rời tàu Titanic , sĩ quan David Blair gửi lại chiếc chìa khóa thì các thủy thủ trên tàu đã có thể mở cửa chòi gác trên đỉnh cột buồm và sử dụng chiếc ống nhòm để quan sát. Theo đó, họ sẽ phát hiện tảng băng trôi sớm hơn và hơn 1.500 hành khách đã không phải bỏ mạng. Một bí mật thú vị khác về tàu Titanic là một chiếc đồng hồ dừng chạy đúng thời điểm con tàu xấu số chìm xuống biển. Cụ thể, là một trong những cặp vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật trên tàu Titanic, John Chapman, 37 tuổi, và người vợ mới cưới Lizzie, 29 tuổi, có mặt trên con tàu để sang Mỹ bắt đầu cuộc sống mới. Khi tàu Titanic bắt đầu chìm, Lizzie được đưa lên xuồng cứu sinh trong khi chồng Chapman không được lên cùng. Nguyên do là vì vào thời điểm con tàu gặp nạn, do thiếu xuồng cứu sinh nên phụ nữ và trẻ em là những đối tượng được ưu tiên được cứu trước. Biết chuyện, Lizzie không lên xuồng cứu sinh và cùng chồng Chapman chết chìm cùng con tàu xấu số. Chiếc đồng hồ bỏ túi của ông Chapman dừng đúng lúc con tàu Titanic chìm xuống Đại Tây Dương - 1h45 sáng ngày 15/4/1912. Về sau, người ta tìm được thi hài ông Chapman cùng chiếc đồng hồ trên. Tuy nhiên, người ta không thể tìm được thi thể vợ ông. Video: Công bố đoạn phim đầy bi thương bị cắt của Titanic sau 20 năm (nguồn: VTC14)