Bí mật khủng khiếp giấu trong móng tay của Từ Hi Thái hậu

Từ Hi Thái hậu (1835-1908) từ nhỏ đã vào cung làm phi cho vua Hàm Phong. Năm 1856, bà sinh cho Hàm Phong Đế một con trai là Đồng Trị, người sau này lên ngôi hoàng đế Trung Hoa. Từ Hi Thái hậu nổi tiếng là một trong những phụ nữ quyền lực nhất lịch sử Trung Quốc thời phong kiến. Không chỉ quyền lực, đời sống của bà vô cùng xa hoa, tốn kém. Bà bị chỉ trích vì lối sống xa hoa, hưởng đặc quyền hoàng gia trong hoàn cảnh dân chúng khốn khổ. Từ Hi Thái hậu nổi tiếng là người thích ăn diện và chụp ảnh. Bảo tàng Cố Cung ở Bắc Kinh vẫn lưu giữ hơn 100 ảnh chụp của bà diện hơn 30 bộ váy áo lộng lẫy bằng lụa đính ngọc trai cao cấp. Trên người bà đeo đồ trang sức, ngọc bích. Dụng cụ làm tóc của bà có tới 25 món, dùng để uốn và chải nhiều kiểu khác nhau. Tóc bà thường cài hoa và trâm vàng. Đặc biệt, thái hậu còn có thói quen nuôi móng tay nhưng mỗi bàn tay chỉ nuôi ba móng ở ngón cái, ngón út và áp út. Mỗi chiếc móng tay của bà đều có riêng một cung nữ phụ trách chăm sóc. Để bảo vệ móng, Từ Hy còn dùng hộ giáp bao gồm những chiếc ống nhỏ như tháp bút chụp lên đầu các ngón tay. Những chiếc ống này được thay đổi thường xuyên khi thì dùng cẩm thạch, có khi dùng vàng khảm đá quý. Ngoài bảo vệ móng tay tránh khỏi bụi bẩn và làm đẹp, trong hộ giáp còn ẩn giấu một bí mật khủng khiếp. Đó chính là nơi Từ Hi Thái hậu giấu thuốc độc phòng thân. Những quan thần nào âm mưu làm hại sẽ bị bà cho uống thuốc độc. >>>Xem thêm video: Bí ẩn lăng mộ nữ hoàng quyền lực nhất lịch sử Ai Cập cổ đại.

