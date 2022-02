Bí ẩn tấm chăn khiến Từ Hy thái hậu "hồi sinh" lạ lùng

Năm 1928, nhóm trộm mộ do Tôn Điện Anh cầm đầu đã đột nhập để vơ vét của cải trong lăng của Từ Hy thái hậu. Điều không ngờ đã xảy ra khi vừa giật nắp quan tài, khiến chúng hồn bay phách lạc. Khi ấy, phía cửa Đông lăng mộ của Từ Hy thái hậu được bít kín bằng đá hoa cương chắc chắn, đội công binh của Tôn Điện Anh không thể phá được nên tên lãnh chúa đã tức giận, sai quân lính dùng thuốc nổ để phá tung lăng mộ. Bên trong lăng mộ là 1 cỗ quan tài được làm bằng gỗ trinh nam cực đắt đỏ, ngoài sơn son thếp vàng và đính nhiều châu báu tinh xảo. Nhóm trộm mộ táo tợn cạy nắp quan tài nhưng chúng bỗng tái mặt. Hiện ra trước mặt chúng là Từ Hy thái hậu vẫn còn nguyên vẹn nằm trên chiếc nệm gấm bằng tơ vàng được khảm hàng nghìn viên ngọc trai đen. Tôn Điện Anh và đồng bọn vơ vét toàn bộ đá quý đặt xung quanh thi hài của Từ Hy gồm: Tượng Phật bằng vàng ngọc, san hô, đá quý, hồng ngọc lục bảo, chiếc mũ của Thái hậu được đính một viên trân châu to như quả trứng có giá trị ước tính khoảng 10 triệu lượng bạc. Trong miệng Từ Hy ngậm một viên minh châu, tương truyền có thể phát sáng trong đêm từ ngoài 100 bước; trên cổ đeo 3 xâu chuỗi, trong đó 2 chuỗi bằng trân châu, 1 chuỗi bằng hồng bảo thạch; mình mặc lễ phục dệt bằng sợi tơ vàng; tay cầm một nhánh hoa sen bằng ngọc. Ngoài ra, bên cạnh thi hài còn đặt các đồ bồi táng như tượng Phật bằng vàng, ngọc; các đồ bằng san hô, đá quý các loại. Tương truyền sau khi bỏ đồ bồi táng xong, thấy quan tài vẫn còn chỗ hở, các quan phụng táng lại đổ thêm vào 4 hộp trân châu và 2.200 miếng hồng thạch, lam thạch, lục thạch. Riêng số châu báu "lấp chỗ trống" này đã đáng giá 2,23 triệu lượng bạc trắng. Tôn Điện Anh bỗng chú ý đến tấm đệm ngọc phủ lên thi hài của vị thái hậu nổi tiếng, tấm chăn trên được các thợ thủ công làm tỉ mỉ khi được thêu 25.000 chữ về bộ kinh Đà La Ni bằng những sợi chỉ vàng cùng 820 viên ngọc trai. Nhóm trộm mộ đã lấy đi toàn bộ số ngọc trai rồi bỏ lại tấm chăn phủ trên thi hài của Từ Hy thái hậu tại một góc trong lăng mộ. Khi gỡ chiếc chăn ra, Tôn Điện Anh không biết rằng hành động của mình đã khiến cho Từ Hy "trở về từ cõi chết". Đỉnh điểm là mắt Thái hậu bỗng mở chừng chừng khiến cho Tôn Điện Anh và đám lính hoảng hốt, chúng bỏ chạy thục mạng vì sợ hãi tột độ. Tôn Điện Anh định thần lại, hắn cậy miệng thái hậu lấy đi viên dạ minh châu. Điều đáng sợ, ngay khi viên dạ minh châu được lấy ra khỏi miệng thái hậu, người bà đang nguyên vẹn bỗng nhiên hốc mắt sụp xuống, gò má nhô lên cao, làn da đầu đang đỏ bỗng chuyển sang màu trắng bệch rồi tím tái và cuối cùng là đen sì. Chỉ trong vài giây đã quắt lại rồi đổi màu. Theo các nhà nghiên cứu, nguyên nhân Từ Hy thái hậu như "sống lại" được lý giải là do trước khi qua đời bà được các thái giám dùng dược liệu phủ lên người để ướp xác cùng với quan tài được đóng kín nên cách biệt với không khí, giúp cho bà vẫn giữ nguyên hiện trạng như chỉ như đang ngủ. Mời các bạn xem video: Phát hiện kho báu tiền vàng cổ ở Miền Trung Israel. Nguồn: THĐT

