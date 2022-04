Bí ẩn lời nguyền khiến ngai vàng trong Tử Cấm Thành "bất khả xâm phạm"

Không thiếu những giai thoại bí ẩn, rùng rợn về Tử Cấm Thành vẫn được lưu truyền đến ngày nay. Trong đó có ngai vàng Tử Cấm Thành - chiếc ghế rồng quyền lực có thể quyết định số mệnh của bất cứ ai ngồi lên nó. Nhiều lời đồn đại về chiếc ghế rồng này cho rằng nó chỉ dành cho các vị vua chân chính, bậc cửu ngũ chí tôn có thân phận cao quý mới có thể ngồi lên, mọi sự sẽ hanh thông và được vật thiêng liêng này kính trọng. Những người tầm thường không xứng đáng ngồi lên ắt sẽ gặp đại họa. Theo nhiều thông tin được ghi lại từ sổ sách Trung Quốc thì thời xưa, có 3 người nhận kết cục "chết thảm" khi dám ngồi lên ghế rồng trong Tử Cấm Thành là Lý Tự Thành, Viên Thế Khải và Waldersee. Trong số 3 người này thì có đến 2 người cũng từng lên ngôi vua, trị vì đất nước Trung Quốc, thế nhưng có lẽ do ghế rồng vô cùng linh thiêng biết được đây không phải là chân mệnh thiên tử đích thực nên đã khiến cả Lý Tự Thành và Viên Thế Khải đối mặt với cái chết đầy bí ẩn. Người cuối cùng được cho là thường dân Waldersee vì muốn thử cảm giác ngồi lên ngai vàng nên cũng nhận kết cục bi thảm, đột ngột qua đời ngay sau khi "chễm chệ" ngồi lên ghế rồng. Nhiều người cho rằng chính lời đồn này đã khiến cho du khách lẫn chuyên gia đều không dám chạm vào ngai vàng. Tuy nhiên sự thật là đa phần các mẫu ghế rồng đều được làm bằng gỗ sau đó sẽ được mạ một lớp vàng ở bên ngoài. Bởi việc đúc một chiếc ghế bằng vàng ròng không phải là điều không thể. Dù vàng quý giá để ngồi lâu thì không hề thoải mái khi mà hoàng đế phải ngồi trên ghế rồng mỗi ngày để xử lý triều chính, nên ngồi lâu sẽ không tốt cho long thể. Nhưng nguyên liệu để làm ghế rồng không phải là gỗ đóng đồ đạc thông thường mà là gỗ quý được gọi là nanmu. Nanmu được sử dụng để làm ghế rồng là loại được chọn lọc một cách tốt nhất, có lõi vàng, mùi thơm thoang thoảng và sức chịu bền bỉ. Nanmu vàng sẽ có độ bóng tương tự satin và có khả năng tồn tại lâu dài nên được sử dụng để làm quan tài cho các quan lại cũng như quý tộc thời xưa. Chất liệu này còn có thể ngăn chặn những loại côn trùng như nấm mốc, vi khuẩn có hại. Đáng tiếc là sau nhiều thăng trầm và biến cố của lịch sử, qua nhiều triều đại thay ngôi đổi chủ, những chiếc ghế rồng do người tiền nhiệm để lại có thể bị thất truyền và nhiều di tích văn hóa do đó cũng bị hư hại không nhỏ. Dù hậu thế sau này muốn tu sửa, trùng tu nhưng những kỹ thuật cũng như vật liệu độc nhất vô nhị thời bấy giờ đã thất truyền từ lâu và hậu thế dù cố gắng thế nào cũng khó có thể phục hồi lại như nguyên mẫu. Bảo tàng Cố Cung cho biết nếu như muốn sửa chữa một lỗi nhỏ trên ngai vàng cũng phải mất đến 3 năm và dù các chuyên gia cũng không dám đụng vào. Đây chính là lí do không ai dám chạm vào ngai vàng trong Tử Cấm Thành. Mời các bạn xem video: Singapore có nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử. Nguồn: THĐT.

