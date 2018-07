Ba con giáp mang vận vượng phu, là thần may mắn của cả gia đình

Tuổi Ngọ: Ngũ hành của phụ nữ tuổi Ngọ là Thủy hơn nữa lại là “âm dương chuyển hóa”. Phụ nữ tuổi Ngọ là người rất coi trọng tình cảm, có lòng tự tôn rất cao, và yêu cầu rất nghiêm khắc với bản thân. Sau khi kết hôn, con giáp này không quá coi trọng vật chất, chỉ cần bạn đời thật lòng thật dạ với mình. Dù hai vợ chồng không mang mệnh “đế vương”, nhưng kết hôn với phụ nữ tuổi Ngọ thì cả hai đều sẽ trở thành những người thuộc tầng lớp trên của xã hội. Đồng thời, những đứa con do phụ nữ tuổi Ngọ sinh ra và dạy dỗ, khi nhỏ thì hoạt bát lanh lợi, khi trưởng thành đều trở thành những con người thành đạt tử tế. Tuổi Mùi: Phụ nữ tuổi Mùi tính cách đơn thuần, ôn hòa, không thích tranh cãi với người khác. Sau khi kết hôn, con giáp này luôn hết lòng với bạn đời. Do ngũ hành của phụ nữ tuổi Mùi là “Thủy Tương Trợ, Âm Dương Hộ Căn” nên số mệnh có đại phúc, do đó, con cái sinh ra đều thông minh, giỏi giang và gia đình của con giáp này cũng luôn luôn thuận lợi về tiền bạc. Tuổi Tý: Phụ nữ tuổi Tý sinh ra đã được cát tinh “ Thiên Mã” phù hộ, nên mang vận “vượng phu, vượng tử, vượng gia”. Người tuổi Tý tính cách mạnh mẽ, rất biết cách đối nhân xử thế. Sau khi kết hôn, con giáp này luôn coi trọng hôn nhân. Sau vài năm đồng cam cộng khổ cùng bạn đời, cuộc sống gia đình của phụ nữ tuổi Tý sẽ ngày một sung túc, giàu có và ấm êm. Ngoài ra, những đứa con do mình phụ nữ tuổi Tý sinh ra và dạy dỗ cũng đều thành đạt trong cuộc đời. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

