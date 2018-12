Ảnh độc về khách sạn tình yêu ở Mỹ thập niên 1960

Trong một căn phòng của khách sạn Adams trên đường Số 86, chân núi Whiteface, New York, nước Mỹ thập niên 1960. Ảnh: Vintag. Phòng của khách sạn - nhà hàng Aime tại thị trấn St. Johnsbury, bang Vermont với tông màu xanh êm dịu. Ảnh: Vintag. Tông màu vàng sang chảnh trong căn phòng của khách sạn Alamo Plaza, thành phố Waco, bang Texas. Ảnh: Vintag. Không gian ấm cúng trong phòng khách sạn Hoppe, thị trấn Mountainside, bang New Jersey. Ảnh: Vintag. Chiếc giường trải ga đỏ chót là điểm nhấn trong căn phòng của khách sạn Executive, số 237 đại lộ Madison, New York. Ảnh: Vintag. Nội thất gỗ sang trọng ở khách sạn Merry El, thành phố Columbus, bang Georgia. Ảnh: Vintag. Một căn phóng của nhà nghỉ - nhà hàng Paradise Motor, số 141 phố West Main, thành phố Bennington, bang Vermont. Ảnh: Vintag. Khách sạn Terry-A-While ở thành phố Waldport, bang Oregon. Ảnh: Vintag. Khách sạn Baron Steuben ở Corning, New York. Ảnh: Vintag. Nhà nghỉ Country Surrey bên hồ Gouldsboro, thị trấn Gouldsboro, bang Pennsylvania. Ảnh: Vintag. Khách sạn Trinidad Motel, thành phố Atlantic, bang New Jersey. Ảnh: Vintag. Căn phòng nhìn ra bể bơi ở khách sạn Villa Moderne Motor trên cao tốc Edens, thành phố Highland Park, bang Illinois. Ảnh: Vintag. Khách sạn White Heron trên đại lộ Federal, thành phố Homestead, bang Florida. Ảnh: Vintag. Nhà nghỉ Worth Motor, thành phố Biloxi, bang Mississippi. Ảnh: Vintag. Mời quý độc giả xem clip: Những sự thật thú vị về nước Mỹ.

