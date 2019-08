Ảnh độc nhà thờ Công giáo lớn nhất Việt Nam 50 năm trước

Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Huế đang được xây dựng, 1961. Ảnh: John Dominis/ Life. Nhà thờ này được khởi công vào tháng 1/1959 và khánh thành vào tháng 8/1962 theo thiết kế của kiến trúc sư Nguyễn Mỹ Lộc. Mặt tiền nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế năm 1970-1971. Ảnh: Joe Robertson. Kiến trúc của nhà thờ là sự tổng hòa kiến trúc Đông – Tây, dựa trên việc tuân thủ những quy tắc truyền thống của một nhà thờ Công giáo La Mã. Mặt sau của nhà thờ nhìn từ trên cao, năm 1969. Mặt bằng kiến trúc chính của nhà thờ sâu 70m, bề ngang từ 15–37 m. Hành lang hai bên dài 26 m, rộng 4,2m, mái nhà thờ cao 32m. Chính giữa nhà thờ là tháp chuông gồm ba tầng, đỉnh chóp cao 53m. Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế nhìn từ cánh đồng An Cựu, 1963. Trong chiến sự Mậu Thân 1968, công trình này may mắn khi hầu như không bị hư hại do đạn bom. Góc nhìn từ trên cao về nhà thờ, năm 1970-1971. Cho đến nay, nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế ở Huế vẫn giữ được những nét kiến trúc nguyên bản, là một trong những nhà thờ Công giáo to lớn và tráng lệ vào bậc nhất ở Việt Nam. Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Huế và khu vực lân cận, khoảng cuối thập niên 1960. Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Huế năm 1966. Ảnh: Nowell Nelms. Nhà thờ nhìn từ một xe quân sự Mỹ, 1969. Ảnh: Robert and Linda Buckalew Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế năm 1970. Một góc Cố đô Huế năm 1970-1971 nhìn từ máy bay, với Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế nổi bật ở giữa bức ảnh. Ảnh: Joe Robertson. Nghe ca khúc Việt nam quê hương tôi.

