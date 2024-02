AI khôi phục chân dung Võ Tắc Thiên, nhan sắc xứng đáng phong thần

Trong lịch sử cổ đại, việc tái hiện hình ảnh của những nhân vật nổi tiếng như Võ Tắc Thiên chỉ có thể dựa trên những bức chân dung cổ điển và các di tích văn hóa. Sử dụng công nghệ mới như Stable Diffusion, các nhà nghiên cứu đang cố gắng tái tạo hình ảnh của Võ Tắc Thiên. Nhan sắc Võ Tắc Thiên qua con mắt AI xứng đáng được phong thần. Tuy nhiên, việc tái hiện chân dung của Võ Tắc Thiên không dễ dàng do kỹ thuật vẽ tranh của thời cổ đại khác biệt so với hiện đại. Mặc dù có những nỗ lực từ các nhà nghiên cứu, hình ảnh khôi phục vẫn chưa chắc chắn đúng với diện mạo thực sự của Võ Tắc Thiên. Về lịch sử và vai trò của Võ Tắc Thiên, bà là nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc và thành lập nhà Võ Chu sau nhà Đường. Sinh vào thời Đường Thái Tông Lý Thế Dân, bà trở thành Hoàng hậu của Đường Cao Tông Lý Trị và sau đó soán ngôi trở thành hoàng đế Võ Chu vào năm 690, được biết đến với tên "Thánh Thần Hoàng đế". Trong thời gian cai trị của mình, Võ Tắc Thiên thiết lập hệ thống chính trị ổn định và thực hiện các biện pháp cải cách chính trị và xã hội. Bà cũng nổi tiếng với thành tựu trong văn chương, thơ ca và âm nhạc, cũng như là người đầu tiên xây dựng lăng mộ cho bản thân. Tuy nhiên, Võ Tắc Thiên gây nhiều tranh cãi và chỉ trích do những cuộc thanh trừng chính trị và chính sách tàn ác trong quá trình cai trị của bà. Mời quý độc giả xem thêm video: Bí ẩn kho chứa “bom sấm sét” thời Minh ở Vạn Lý Trường Thành.

