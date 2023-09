7 mối hận lớn nhất đời Tần Thủy Hoàng: Số 1 cực đau xót!

Tần Thủy Hoàng được nhiều người biết đến với thành tựu tiêu diệt 6 nước chư hầu và trở thành hoàng đế đầu tiên của đất nước Trung Quốc thống nhất. Theo đó, cuộc đời của ông gắn liền với nhiều bí ẩn khiến hậu thế tò mò. Trong số này, giới nghiên cứu cho rằng, Tần Thủy Hoàng ôm hận cả đời với 7 người. Đầu tiên là Triệu Cơ - mẹ của Tần Thủy Hoàng. Hai mẹ con vua Tần từ nhỏ đã sống nương tựa với nhau và tình cảm khá thân thiết. Thế nhưng, mối quan hệ của họ trở nên xấu đi khi Lã Bất Vi đưa Lao Ái vào cung hầu hạ Triệu Cơ. Là thái giám rởm, Lao Ái khiến thái hậu Triệu Cơ si mê. Thậm chí, một tin đồn cho rằng, Triệu Cơ còn mang thai, sinh con cho tình nhân. Lao Ái âm mưu đoạt ngôi từ Tần Thủy Hoàng để đưa con của mình lên ngôi. Tuy nhiên, Tần Thủy Hoàng sớm phát hiện vụ việc và xử tử Lao Ái cùng các con và giam cầm thái hậu Triệu Cơ trong cung. Tần Thủy Hoàng vừa yêu vừa hận thái hậu Triệu Cơ. Thậm chí, nhiều người cho rằng ông cả đời không lập hoàng hậu là vì oán hận mẹ, không tin rằng có người phụ nữ nào xứng đáng làm vương hậu. Cùng với Lao Ái, Lã Bất Vi cũng bị Tần Thủy Hoàng căm hận vì đã đưa thái giám rởm vào cung khiến mẹ mình sa đọa. Điều này khiến vua Tần bị tổn thương tâm lý nặng nề. Do đó, Tần Thủy Hoàng cách chức quan của Lã Bất Vi rồi đuổi về quê. Thái tử Đan của nước Yên cũng là người khiến Tần Thủy Hoàng căm hận. Nguyên do là bởi Thái tử Đan đã lên kế hoạch và cử Kinh Kha đi hành thích Tần Thủy Hoàng. Vụ ám sát này diễn ra sau khi nước Tần tiêu diệt nước Hàn và nước Triệu. Lo sợ Tần Thủy Hoàng sẽ dẫn quân tấn công, xâm lược nước Yên nên Thái tử Đan muốn ám sát vua Tần để đất nước thoát khỏi cảnh diệt vong. Tuy nhiên, Kinh Kha ám sát Tần Thủy Hoàng thất bại và bị giết chết. Sau khi bị ám sát hụt, Tần Thủy Hoàng vô cùng tức giận. Bởi vì khi Thái tử Đan ở nước Tần làm con tin, hai người có mối quan hệ khá tốt. Do bị bạn bè phản bội và suýt chết nên Tần Thủy Hoàng hạ lệnh cho quân sĩ tiến đánh nước Yên. Trường An quân Thành Kiểu là người thứ 6 khiến Tần Thủy Hoàng ôm hận. Thành Kiểu là em cùng cha khác mẹ với Tần Thủy Hoàng. Dù được phong thái tử nhưng Tần Thủy Hoàng chỉ ở nước Tần 3 năm (tính từ khi về nước đến khi lên ngôi vua). Trong khi đó, Thành Kiểu ở nước Tần hơn 10 năm kể từ khi chào đời. Do đó, Thành Kiểu tận dụng mọi nguồn lực nhằm đánh bại anh trai, chiếm lấy ngôi vua. Do đó, Tần Thủy Hoàng đã phải khá vất vả trong cuộc chiến tranh đoạt ngôi báu để đăng cơ lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn. Người thứ 7 khiến Tần Thủy Hoàng ôm hận cả đời là Doanh Dị Nhân. Tần Thủy Hoàng căm hận cha được cho là vì khi trốn thoát khỏi Hàm Đan, nước Triệu, Doanh Dị Nhân và Lã Bất Vi không đưa 2 mẹ con Tần Thủy Hoàng đi cùng. Vì vậy, mẹ con Tần Thủy Hoàng phải chịu khổ cực trong suốt 10 năm làm con tin. Nỗi đau bị cha bỏ lại khiến Tần Thủy Hoàng đến lúc chết cũng không quên. Mời độc giả xem video: Hé lộ bí mật xác ướp thai phụ trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng.

