5 sự kiện lạ lùng lần đầu tiên xảy ra trên thế giới năm 2022

1. Phát hiện vi nhựa trong máu người: Lần đầu tiên trên thế giới, các nhà khoa học phát hiện vi nhựa trong máu người, các hạt tí hon được tìm thấy trong gần 80% người tham gia thử nghiệm. Những hạt tí hon này là polyethylene terephthalate (PET), một loại nhựa thường được dùng làm chai nước và đồ đựng thực phẩm. Chúng có thể di chuyển tự do khắp cơ thể và mắc kẹt trong các cơ quan, dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. 2. Nữ trọng tài tại World Cup bóng đá nam: Stephanie Frappart (38 tuổi, Pháp) đã đi vào lịch sử bóng đá thế giới khi trở thành nữ trọng tài đầu tiên được giao bắt chính tại World Cup nam, trong cuộc đối đầu giữa Costa Rica và Đức ở lượt trận cuối cùng bảng E World Cup 2022 rạng sáng 2/12/2022. Hai trợ lý trọng tài trong trận đấu này - đến từ Brazil và Mexico - cũng đều là nữ. Stephanie Frappart là nữ trọng tài nổi tiếng của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), từng 3 năm liền nhận danh hiệu Nữ trọng tài xuất sắc nhất thế giới (từ 2019 tới 2021) do Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá quốc tế (IFFHS) bình chọn. 3. Anh có thủ tướng da màu đầu tiên: Chính trị gia đảng Bảo thủ Rishi Sunak đã trở thành người da màu đầu tiên lãnh đạo chính phủ Anh. Cha mẹ ông Sunak là người gốc Ấn và di cư đến Anh từ thuộc địa của nước này tại Đông Phi. Ông Sunak cũng là thủ tướng Anh đầu tiên theo đạo Hindu, cũng như thủ tướng đầu tiên giàu hơn cả Hoàng gia Anh. 4. Victoria's Secret có người mẫu mắc hội chứng Down: Sofía Jirau, người mẫu người Puerto Rico, trở thành người mẫu đầu tiên của Victoria's Secret mắc hội chứng Down. Cô xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo Love Cloud, đề cao sự đa dạng và "không bỏ ai lại phía sau". 5. Người đầu tiên được trợ tử tại Italy: Đây được coi là một trong những sự kiện lần đầu tiên xảy ra trên thế giới năm 2022. Cũng trong tháng 6, ông Federico Carboni - người đàn ông 44 tuổi bị liệt đã 12 năm sau tai nạn giao thông - trở thành người đầu tiên tại Italy có thể tự kết thúc cuộc đời hôm 16/6 với trợ giúp của nhân viên y tế. Trước đó, năm 2019, Tòa án Hiến pháp Italy tuyên bố việc trợ tử sẽ không bị coi là tội phạm nếu thỏa mãn các điều kiện nhất định.

