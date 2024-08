5 loại cây mang âm khí nặng, tiêu tán của cải không nên trồng

Một số loài cây cụ thể trồng trước cửa nhà có thể gây ảnh hưởng xấu đến gia đình. 5 loài cây gắn liền với vận may gia đình, sức khỏe, ý nghĩa văn hóa,… được coi là không may mắn hoặc mang lại xui xẻo nên hầu hết mọi người sẽ không trồng trước nhà. Ảnh: BSWorldTrong tiếng hoa, cây dâu đọng là "Sàng" đồng âm với từ “tang” và được coi là biểu tượng không may mắn. Người ta tin rằng trồng cây dâu trước nhà sẽ mang lại điều xui xẻo cho gia đình và ảnh hưởng đến vận may, sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Cây dâu thường không được khuyến khích trồng ở trước cửa nhà. Ảnh: Hoa NôngTrong phong thủy, cây liễu được coi là loài cây tiêu cực, dễ thu hút tà ma, đồng thời cành liễu mềm rũ, tạo cho con người cảm giác suy nhược, chán nản. Ảnh: Land&ViewCây liễu cũng được cho là không có lợi cho sự sáng tạo. Ngoài ra liễu còn bị quy là không đem lại bầu không khí gia đình nên thường không được chọn để làm đẹp môi trường sống trong nhà. Ảnh: Land&ViewCây bồ kết tuy có sức sống mãnh liệt nhưng hình dáng cao lớn, cành lá tươi tốt dễ cản nắng, ảnh hưởng đến ánh sáng và thông gió trong nhà. Ảnh: Dreamsboat Ngoài ra, cây bồ kết còn dễ sinh ra nhiều loại bệnh và côn trùng gây hại, gây bất tiện đối với cuộc sống gia đình nên không thích hợp trồng cây trước nhà. Cây bách tuy xanh tươi quanh năm nhưng hình dáng trang nghiêm, mang lại cho người ta cảm giác trang trọng thái quá và không thoải mái. Ảnh: Land&View Ngoài ra, cây bách còn được coi là có liên quan đến tang lễ. Trong văn hóa truyền thống, vì vậy mọi người thường không chọn trồng một cây như vậy trước nhà. Ảnh: ngoisao.vn Cây lê là loại cây ăn quả rất được ưa chuộng nhưng chỉ được trồng ở những mảnh vườn nhàn rỗi hoặc trên nương rẫy trên núi. Ảnh: Phượt HG Mặc dù mọi người thích ăn lê nhưng họ lại không thích cái tên của nó vì lê và "li" là đồng âm và bị coi là rất không may mắn. Không những không được trồng ngoài sân mà khi ăn lê cũng không được ăn riêng. Ảnh: SLTravel

