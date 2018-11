4 con giáp coi chừng sạt nghiệp vì họa tiểu nhân tháng 12/2018

Tuổi Sửu: người tuổi Sửu làm việc gì cũng kỹ càng, kỹ lưỡng và rất để ý đế tiểu tiết, đặc biệt là trong công việc. Con giáp này rất nghiêm khắc trong công việc, mặc dù hiệu suất công việc luôn đứng vào hạng cao nhất nhưng lại khiến một số người không hài lòng. Tháng 12/2018, mâu thuẫn trong công việc gia tăng, điều này là do người tuổi Sửu đòi hỏi sự hoàn mỹ quá cao trong công việc, không chỉ gây áp lực cho bản thân mà còn khiến những người xung quanh cảm thấy khó chịu. Lời khuyên cho con giáp này là nên bình tĩnh, nên điều chỉnh lại thái độ, tâm trạng khi làm việc và đặc biệt nên tạọ dựng các mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp xung quanh. Tuổi Mão: Người tuổi Mão rất cứng đầu, cho dù là trong bất cứ trường hợp nào, con giáp này vẫn luôn bảo vệ ý kiến và quan điểm của mình. Việc bảo vệ quan điểm của mình cũng đem lại cho người tuổi Mão lợi ích nhưng trong một đoàn thể, việc quá cố chấp ảnh hưởng xấu đến con giáp này. Nếu không cẩn thận và quá bảo thủ người tuổi Mão sẽ bị tiểu nhân ám hại vì không chịu nghe lời khuyên, ý kiến của mọi người xung quanh. Tuổi Ngọ: Người tuổi Ngọ thuộc tuýp người cuồng công việc, bất cứ thời gian nào cũng tranh thủ học tập nâng cao trình độ. Năng lực xuất chúng nên con giáp này thường bị ghen ghét đố kỵ. Tháng 12 năm 2018, do gặp họa “tiểu nhân” nên liên tiếp những chuyện không may mắn xảy ra đối với người tuổi Ngọ. Con giáp này cần bình tĩnh trong mọi tình huống phát sinh, tránh mắc bẫy tiểu nhân mà ảnh hưởng tiêu cực đến công việc. Tuổi Dậu: Người tuổi Dậu vốn là người khéo léo nên rất được lòng cấp trên, nên thường bị một số người ghen tị. Tháng 12/2018, người tuổi Dậu nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói và hành động đừng để “tiểu nhân” có cơ hội đặt điều thị phi, nói xấu mà ảnh hưởng đến thanh danh. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

