3 thứ nên đặt trên két sắt trong nhà để chiêu tài, đắc lộc

Két sắt là nơi gia chủ cất giữ tài sản giá trị như tiền, vàng bạc, châu báu... Các chuyên gia phong thủy gợi ý có thể đặt một trong 3 thứ trên két sắt để gia tăng vận khí, giàu sang phú quý. Là một trong những vật phẩm phong thủy được nhiều người biết đến, Tỳ Hưu được xem là biểu tượng của tài lộc, mang lại sự giàu có. Chuyên gia phong thủy tin rằng, việc đặt Tỳ Hưu trong nhà sẽ giúp gia chủ gặp nhiều may mắn, đắc tài đắc lộc. Trong cuộc sống, nhiều gia chủ đặt Tỳ Hưu trên két sắt nhằm thu hút tài khí, "hút lộc trời" để gặp nhiều thuận lợi trong công việc, kinh doanh. Tỳ Hưu thường được đặt trên két sắt, quay mặt hướng ra phía cửa chính hoặc cửa sổ nhằm chiêu tài hút lộc. Tuyệt đối không nên đặt vật phẩm phong thủy này đối diện chỗ ngồi hoặc giường ngủ vì việc làm này đồng nghĩa với việc tự hút đi tài khí của bản thân và gia đình. Thiềm Thừ. Theo phong thủy, Thiềm Thừ - linh vật có hình con cóc ngậm tiền trong miệng và ngồi trên tấm thảm châu báu, tiền bạc, vàng thỏi... Nó được cho là có thể giúp gia chủ chiêu tài, bình an, may mắn. Chuyên gia phong thủy gợi ý gia chủ có thể đặt Thiềm Thừ lên trên két sắt. Để linh vật này phát huy tốt khả năng chiêu tài, hãy đặt Thiềm Thừ quay đầu vào trong nhà. Các gia chủ tuyệt đối không nên hướng đầu Thiềm Thừ ra cửa ra vào để tránh thất thoát tài sản, tiền bạc. Tiền xu phong thủy. Người xưa quan niệm tiền xu phong thủy có thể giúp gia chủ tích tụ tài lộc, trấn yểm bình an, gặp nhiều may mắn, hạnh phúc trong cuộc sống và công việc. Nhiều gia đình đặt các loại tiền xu phong thủy hình hoa mai 5 cánh và 10 cánh trong két sắt nhằm sinh khí thịnh vượng, chiêu tài, đón lộc. Điều này xuất phát từ việc hoa mai 5 cánh tượng trưng cho ngũ hành và hoa mai 10 cánh đại biểu cho vượng khí tốt. Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. Mời độc giả xem video: Ngày vía Thần Tài, mua vàng thế nào để rước tài lộc về nhà?

