3 thứ này trong nhà càng to càng giàu, con cháu đời đời thịnh

1.Nhà luôn có tiếng nói cười vui vẻ, càng to càng phát tài. Trong một ngôi nhà nếu luôn phát ra tiếng cười đùa vui vẻ, hạnh phúc thì đó chính là điềm lành.

Những người sống trong nhà luôn yêu thương hòa thuận với nhau, mang lại nhiều năng lượng tích cực. Đồng thời, điều này cũng có ý nghĩa là gần đây, gia đình bạn sẽ gặp chuyện vui, tài lộc ngày càng vượng, may mắn sẽ đến. Người xưa thường nói: "Gia đạo thuận hòa vạn sự an yên" trong thời gian này, nếu gia chủ làm kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, gặp được nhiều đối tác, khách hàng lớn. Công việc của các thành viên trong gia đình cũng thăng tiến, thuận lợi lên như diều gặp gió. Đồng thời, con cháu trong nhà cũng học hành tấn tới, đạt thành tích cao đời sau tài ba hơn đời trước. 2. Cây cổ thụ trong vườn nhà xanh tươi to lớn, sinh sôi nảy nở. Trong phong thủy cây cối cũng có linh khí riêng của mình, tình trạng của cây cối trong nhà cũng là thước đo độ thịnh vượng cho mỗi ngôi nhà. Khi cây trồng héo úa, gia chủ cần khắc phục ngay kẻo dễ sinh hao tổn tiền bạc, đau ốm. Nếu như trong nhà bạn có cây cổ thụ lâu năm và chúng ngày càng xanh tươi, sinh sôi nảy nở, đơm hoa kết trái thì chứng tỏ rằng ngôi nhà có trường khí tốt. Cuộc sống của gia chủ sẽ ngày một giàu có, ấm no, viên mãn. Đồng thời, nếu như cây sống càng lâu, xanh tốt thì gia chủ càng sung túc, an khang, thịnh vượng. 3. Nhà có dơi về làm tổ, tổ càng to càng phát tài. Nếu bạn thấy trong nhà mình có dơi về làm tổ thì đó là điềm lành, rất tốt trong phong thủy. Theo quan niệm trong dân gian thì dơi là loài có trực giác rất nhạy.



Nó luôn cảm nhận được trước những điều tốt đẹp hoặc xui xẻo. Những nơi mà dơi làm tổ thường là nơi có phong thủy tốt, nơi đất lành thuận lợi. Vì vậy, nếu như trong nhà bạn xuất hiện tổ dơi thì đó là điều may mắn, khi tổ dơi càng to thì tài lộc càng tới nhiều hơn. Nếu như bạn được sống trong những ngôi nhà này, không chỉ tốt về công danh tài lộc, mà còn vượng đường con cái. Con cái của bạn khi được sống ở nơi vượng khí, phong thủy tốt sẽ thông minh hoạt bát hơn rất nhiều, đời sau còn giỏi giang, giàu có hơn đời trước. Vì vậy, đừng bao giờ bán đi một ngôi nhà có phong thủy tốt. (*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

