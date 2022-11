3 chốn tiên cảnh ở Trung Quốc "bất khả xâm phạm" với người nước ngoài

1. Núi Lão Quân: Đây là một trong những địa điểm tiên cảnh mà Trung Quốc không muốn “chia sẻ” cho quốc tế. Núi có tên gọi cũ là núi Cảnh Thất, sau đổi thành Lão Quân theo tên nhà triết học nổi tiếng Lão Tử, người sáng lập ra Đạo giáo. Ông từng ở ẩn trên ngọn núi này. Nơi đây cũng được biết đến là nơi yên nghỉ của Lão Tử. Núi Lão Quân nằm trong công viên địa chất quốc gia Phục Ngưu ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc được mệnh danh "Thiên hạ danh quan", ý chỉ ngọn núi nổi tiếng cả nước. Du khách đến núi Lão Quân đều hết lời khen ngợi, cho rằng đây là chốn bồng lai tiên cảnh, nếu may mắn còn được chiêm ngưỡng Phật quang (hiện tượng mặt trời mọc chiếu tia sáng đầu tiên vào tượng Phật trong đỉnh Ngọc Hoàng). Trên thực tế, nguyên nhân chính là do núi Lão Quân nằm ở huyện Luân Xuyên, nơi có căn cứ quân sự nên người nước ngoài bị cấm vào. 2. Thần Nông Giá: khu rừng rậm nguyên thủy vùng Tây Bắc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Nơi đây nổi tiếng với những thung lũng sương mù dày đặc bao phủ suốt 4 mùa, cảnh quan đẹp kì vĩ khiến khách du lịch như lạc chân vào chốn bồng lai tiên cảnh giữa đời thực. Thần Nông Giá có lịch sử văn hóa rất lâu đời và nguồn gốc cái tên được lấy trong từ “Shen Nong” mà theo tiếng Trung mang nghĩa là Thần Nông. Nơi đây chính là khởi tổ của nền văn minh nông nghiệp của Trung Quốc. Nơi đây có sông núi đan xen, đỉnh núi nhấp nhô nối tiếp nhau, rừng cây trải dài bạt ngàn, hồ nước rải rác, như thể tập trung hết 80% cảnh đẹp của Trung Quốc. Đây là thiên đường của bảo vật quốc gia Trung Quốc - loài khỉ mũi hếch, cũng là quê hương của gấu trúc. Để bảo vệ các loài động thực vật quý hiếm, Thần Nông Giá đã trở thành nơi khách quốc tế không bao giờ có thể đặt chân đến. 3. Sắc Đạt: Huyện Sắc Đạt nằm ở phía Tây Bắc của Châu tự trị dân tộc Tạng Cam Tư (Tứ Xuyên), ở phía đông nam của cao nguyên Thanh Tạng. Đây là khu vực cư trú của dân tộc Tạng ở Cam Tư, nơi tọa lạc độ cao lớn nhất so với mực nước biển, khí hậu lạnh nhất và điều kiện tự nhiên tồi tệ nhất trong khu vực. Cao nguyên có phong cảnh tuyệt đẹp. Các ngôi chùa Phật giáo Tây Tạng tập trung tương đối nhiều và đều là những ngôi chùa thuộc phái Hồng môn. Đứng ở trên cao, bạn có thể chiêm ngưỡng những ngôi nhà màu đỏ bất tận, như thể bước vào thế giới màu đỏ ảo mộng. Nơi đây chính là nơi tụ tập người tu hành nhiều nhất Trung Quốc, đặc biệt là tăng nhân nữ giới. Tuy nhiên, nơi đây không cho phép người nước ngoài bước vào vì vị trí địa lý đặc thù và văn hóa Phật giáo. >>>Xem thêm video: Vẻ đẹp của thành phố Lhasa, khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc (Nguồn: VOVTV).

