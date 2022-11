3 bí ẩn rùng rợn nhất thế giới cuối cùng cũng được giải đáp

1. Những tảng đá chuyển động của Thung lũng Chết: Đường đua Playa là nơi có một trong những bí ẩn lâu đời nhất của Thung lũng Chết. Rải rác trên bề mặt phẳng của hồ khô, còn được gọi là “playa”, là hàng trăm tảng đá dường như đã bị kéo lê trên mặt đất. Đôi khi những tảng đá này - một số có khối lượng lên tới 320 kg - tạo ra những vệt lõm có thể kéo dài hàng trăm mét. Những tảng đá có thể nằm trong nhiều năm mà không di chuyển. Các quan sát từ xa từ năm 2011 đến năm 2013 cho thấy nó là sự kết hợp hiếm có của nước, băng và gió. Vào tháng 8/2014, một nhóm các nhà nghiên cứu được hỗ trợ bởi Viện Hải dương học Scripps, NASA và những người khác đã thông báo họ đã giải đáp được bí ẩn. Trong một tuyên bố, Richard D. Norris và anh họ James M. Norris nói những chuyển động của đá xảy ra trong một sự kết hợp hiếm có của các điều kiện vào mùa đông. Phải có một lớp nước nông trong lòng hồ khô và nhiệt độ ban đêm đủ lạnh để hình thành một lớp băng mỏng. Vào những ngày nắng, sự tan chảy khiến băng vỡ gió đã đẩy những tảng đá này di chuyển. 2. Âm thanh bí ẩn The Bloop: Vào mùa hè năm 1997, Cơ quan nghiên cứu Đại dương và Khí quyển Quốc gia Hoa Kỳ (NOAA) đã ghi lại được rất nhiều âm thanh tần số thấp vô cùng kì lạ dưới đáy biển. Họ đã đặt tên cho âm thanh này là "The Bloop". Đây được coi là một trong những bí ẩn rùng rợn nhất thế giới. Vào thời điểm đó, tiến sĩ Christopher Fox của NOAA không tin rằng loại âm thanh này là do con người hoặc hoạt động địa chất trong tự nhiên gây ra. The Bloop cũng không thể đến từ một loài động vật nào vì chúng còn to hơn cả tiếng ồn của những loài vật lớn nhất dưới nước từng được biết đến như cá voi hay cá nhà táng đến vài lần. Mãi cho đến năm 2012, NOAA cuối cùng đã tìm được lời giải đáp cho bí ẩn rùng rợn này. Và nó không phải là do một con quái vật biển khổng lồ gây ra như mọi người vẫn nghĩ. NOAA cho rằng The Bloop hoàn toàn tương thích với những âm thanh do các tảng băng lớn nứt vỡ tạo ra. Đây là một hiện tượng thường được gọi là “động đất băng” (icequake). 3. Vụ mất tích của Amelia Earhart: Amelia Earhart là một trong những nữ phi công nổi tiếng nhất trong lịch sử. Vào ngày 2/7 năm 1937, cô bỗng dưng biến mất trong khi thực hiện ước mơ bay vòng quanh đường xích đạo. Kể từ đó, sự biến mất bí ẩn của Amelia đã mê hoặc thế giới và truyền cảm hứng cho một loạt các thuyết âm mưu. Người ta cũng đã viết và dựng rất nhiều bộ phim về cô gái nổi tiếng này. Tuy nhiên vào năm 2014, Tập đoàn Quốc tế về phục hồi di tích lịch sử máy bay (TIGHAR) đã tìm thấy được những mảnh vụn từ một chiếc máy bay bằng nhôm trên một hòn đảo không có người ở thuộc vùng Nikumaroro. Sau khi phân tích, các nhà khoa học tin rằng các mảnh vụn này gần như chắc chắn thuộc về hai động cơ Earhart của dòng máy bay Lockheed Electra. Bên cạnh đó, các tấm kim loại đã được gắn trên thân máy bay nhằm thay thế cho cửa sổ điều hướng có khắc tên Miami. Những chi tiết này đều hoàn toàn phù hợp với các đặc điểm của chiếc máy bay mà Amelia đã lái trước khi mất tích. Đây thật sự là một bước đột phá lớn vì kể từ thời điểm Amelia mất tích từ năm 1937 cho đến nay, người ta đã không tìm thấy bất kì một bằng chứng hay dấu vết nào. Phát hiện này cũng đã phủ nhận niềm tin xưa nay của những người hâm mộ rằng Amelia đã bị rơi ở Thái Bình Dương. Thay vào đó, bây giờ mọi người lại chuyển hướng tin rằng phi hành đoàn bị hết nhiên liệu và đã buộc phải hạ cánh trên đảo Nikumaroro. Sau đó họ đã sống hòa nhập cùng những người dân nơi đây và không trở về nữa. >>>Xem thêm video: Kiến trúc sư bí ẩn người Việt phía sau Tử Cấm Thành (Nguồn: VTV4).

