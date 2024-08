12 cây phong thủy cực vượng mang tài lộc cho gia chủ

Với đặc tính ưa ẩm ướt và cần ít ánh sáng, dương xỉ thích hợp trồng trong không gian văn phòng. Đây được coi là một trong những "máy lọc không khí" hiệu quả, hoạt động tốt trong việc loại bỏ formaldehyde (hợp chất hữu cơ, ở điều kiện bình thường đây là chất khí có mùi hăng mạnh), thủy ngân và asen (thạch tín) trong không khí. Ảnh: Pito Theo nghiên cứu của NASA, lan ý được công nhận là một trong số 20 loại cây có khả năng thanh lọc không khí tốt nhất. Lan ý có công dụng làm giảm lượng khí xylene, formaldehyde từ động cơ xe và các loại sơn trong nhà. Đặc biệt, lan ý trồng trong văn phòng, giúp lọc khí amoniac từ khói thuốc lá, linh kiện điện tử cùng các hoạt chất có khả năng gây nên tình trạng ung thư phổi. Ảnh: Pito Vạn niên thanh không đơn thuần là một loại cây cảnh mà chúng được ví như một cỗ máy lọc không khí, hấp thụ khí độc trong môi trường, bức xạ từ các thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại... Ngoài ra, nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng giống cây này còn có tác dụng chữa bệnh, giúp thanh nhiệt, lợi tiểu, cầm máu hay thậm chí còn giúp kiểm soát sự lây lan và phát triển của các tế bào ung thư, chữa bệnh bạch cầu. Ảnh: Pito Theo quan niệm văn hóa phương Tây và phương Đông, cây lưỡi hổ có tác dụng trong việc trừ tà, chống lại bùa chú, đẩy lùi những điềm xấu, mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ. Lưỡi hổ có tác dụng lọc sạch không khí, loại bỏ các độc tố gây ung thư như formaldehyde, xylene và nitơ oxit. Ảnh: PitoCây nha đam (lô hội) tên khoa học là Aloe vera, ít ai biết rằng, loài cây này còn có tác dụng thanh lọc không khí, loại bỏ formaldehyde và benzene, giúp không gian sống trở nên trong lành hơn. Cây nha đam thuộc mệnh Mộc tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng, mang đến vượng khí cho gia chủ. Khi cây nha đam nở hoa có nghĩa là gia đình có chuyện vui, công việc phát triển đạt được những thành quả xứng đáng. Ảnh: PitoVề mặt tâm linh, cây tuyết tùng có thể xua đuổi ma quỷ, ám khí xấu. Biểu tượng cây tuyết tùng thường xuất hiện trên những đồ vật gốm sứ, tượng trưng cho những điều may mắn, tài lộc, sức khỏe, giữ tiền giữ của cho người sở hữu nó. Ngoài ra, người xưa còn quan niệm rằng nếu trong giấc mơ có sự xuất hiện cây tuyết tùng thì bạn sẽ có những ý tưởng mới, dễ dàng thành công trong công việc hơn. Ảnh: Pito Trong phong thủy, trầu bà là “cây tiền tài”, giúp mọi chuyện hanh thông, dễ dàng, thuận lợi. Hình ảnh trầu bà cũng được cho là có thể tránh vận xui và đem đến nhiều may mắn trong cuộc sống. Niềm tin này đã được nhiều người tin tưởng, do đó, trầu bà thường xuất hiện trong nhiều ngôi nhà, bàn làm việc và cả văn phòng công ty. Ảnh: Pito Trong vòng 6 giờ, cây thường xuân gần như loại bỏ 58% phân tử nấm mốc và 60% các chất độc trong không khí. Tán lá rậm rạp của thường xuân hấp thụ rất tốt formaldehyde - một loại độc tố nếu hít phải ở nồng độ cao có thể gây ra các kích thích cho mắt, làm chảy nước mắt, đau đầu, nóng cổ họng, khó thở hay thậm chí là ung thư. Cái tên thường xuân cũng mang ý nghĩa tượng trưng cho tài lộc, sinh sôi nảy nở và may mắn. Ảnh: PitoCây cọ trong phong thủy là loại cây mang điềm lành. Lá cây to, xanh mượt, tán xòe rộng hình tròn thể hiện cho sự tròn trịa và đủ đầy. Lá cọ ngửa ra ngoài giống như những bàn tay to hứng lộc. Cây có màu sắc tươi sáng, dáng thẳng đứng và cứng cỏi, có tác dụng trừ tà, xua đuổi khí xấu. Dáng cọ đẹp, hướng ra xung quanh giúp thu hút vượng khí, đem đến sự may mắn, hy vọng và điềm mừng. Ngoài ra, tán cọ rộng còn mang đến cảm giác khoáng đạt và thăng tiến. Ảnh: Pito Cây ngũ gia bì trong phong thủy có ý nghĩa giúp gia chủ phát triển vững mạnh, ổn định tài vận, giữ được tiền tài. Trong ngũ hành tương sinh, cây ngũ gia bì là cây của người mệnh Mộc, tương sinh cho mệnh Mộc. Những người mệnh Mộc trồng một chậu cây ngũ gia bì sẽ có được nhiều tài khí và may mắn. Ảnh: Pito Lá cây dây nhện có chứa chlorophyll - loại chất có tác dụng loại bỏ tia gây hại từ các thiết bị điện tử, thanh lọc không khí, giúp cho bầu không khí luôn trong lành, dịu mát. Bên cạnh đó, theo nghiên cứu của NASA, màu xanh của lá cây dây nhện được chứng minh là có thể giúp tăng thêm 20% trí nhớ và 10% hiệu quả công việc. Ảnh: Pito



Lá cây Ngọc ngân có khả năng hút các chất độc hại phát ra từ thiết bị điện tử, khói thuốc lá, giữ ẩm cho không gian phòng, nhất là với những không gian sử dụng máy điều hòa liên tục. Theo phong thủy, ngọc ngân được mệnh danh là cây tài lộc mang đến tiền tài, may mắn và thịnh vượng cho chủ nhân. Người ta tin rằng có cây ngọc ngân trong nhà hay phòng làm việc sẽ thì may mắn sẽ mỉm cười cùng tài lộc hưng vượng. Ảnh: Pito





