10 nốt ruồi "phản chủ": Ai sở hữu dễ một đời lận đận, tai ương

Nữ giới có nốt ruồi ở má. Má là một phần trên khuôn mặt biểu thị vận thế tình cảm của nữ giới. Một người con gái nếu như sở hữu nốt ruồi ở vị trí này thường đường tình duyên hay hôn nhân không được bền vững. Những người có nốt ruồi này thường lận đận về mặt tình duyên, cuộc sống dễ bị cô độc, đơn chiếc khi về già.

Nốt ruồi ở vành ngoài của môi. Trong tính cách người có nốt ruồi ở vành môi nếu là nữ thì biểu thị nữ chủ nhân thường là người nói nhiều, đặc biệt là thích bắt chuyện với nam giới. Cũng chính vì thế mà người này thường gặp những chuyện thị phi, đào hoa xấu.

Người này tuy bề ngoài mạnh mẽ nhưng nội tâm bạc nhược, dễ gây ra những chuyện thị phi với người khác giới. Đồng thời, trong đường công danh tài lộc thì đây là nốt ruồi phá tướng khiến cho chủ nhân luôn bị kẻ gian cản đường khó lòng thăng tiến như, phát tài như mong muốn.

Nốt ruồi ở xương gò má. Đây là vị trí nốt ruồi biểu đạt sự ngăn cản trên con đường công danh tài lộc của bạn, Người sở hữu nốt ruồi này thường nỗ lực nhiều nhưng hưởng không được mấy. Đồng thời, trong hôn nhân tình duyên nốt ruồi này biểu thị sự tranh đoạt hoặc là người thứ 3 xen vào.

Nốt ruồi ở lệ đường. Trong nhân tướng học đây là nốt ruồi đón lệ, biểu thị chủ nhân là người đa tình, đa sầu đa cảm, dễ nảy sinh tình cảm nam nữ rắc rối khiến cho đường tình duyên, hôn nhân khó lòng bền vững như mong muốn. Đồng thời, người có nốt ruồi này cũng sống nội tâm nên hay phải khóc than một mình.

Nốt ruồi ở đuôi mắt. Người có nốt ruồi ở vị trí này sự nghiệp khó lòng thăng tiến như mong muốn. Với nữ giới nốt ruồi này còn biểu thị giữa chuyện tình cảm, không thuận lợi. Những người này khi yêu hay bị lừa gạt, nếu kết hôn thì vì một lý do nào đó hôn nhân dễ đổ gãy, dẫn tới sống cô độc khi về già.

Nốt ruồi ở cánh mũi. Biểu thị các mối quan hệ của chủ nhân với người khác giới rất kém, chủ yếu nguyên do là vì khả năng giao tiếp kém, thái độ quá cứng rắn, nên khó lòng thăng tiến trong công việc. Đồng thời, người có nốt ruồi ở mũi cũng có tính tình bay bướm đứng núi này trông núi nọ nên khó lòng hạnh phúc trong tình duyên. Nốt ruồi ở giữa sống mũi. Trong nhân tướng học chiếc mũi được gọi là cung Tài bạch, chủ về tài. Người có nốt ruồi ở vị trí này thường có mâu thuẫn về mặt kinh tế với chồng, dễ dẫn đến nguy cơ tan vỡ hôn nhân. Bên cạnh đó, người sở hữu nốt ruồi ở vị trí này thường khó lòng giữ được tiền bạc, nên cuộc sống dễ rơi vào túng thiếu.

Sơn căn có nốt ruồi. Nốt ruồi ở vị trí này biểu thị tình cảm của chủ nhân với chồng không tốt, dễ có nguy cơ đổ vỡ hôn nhân. Đồng thời, khu vực sơn căn con thể hiện mối quan hệ của chủ nhân với người xung quanh, anh em bạn bè không được tốt nên khi khó khăn không có người giúp đỡ. Nốt ruồi ở trán. Theo nhân tướng học phần mặt bên trái của nữ giới là dễ khắc chồng. Cuộc sống hôn nhân dễ nảy sinh mâu thuẫn dẫn tới đổ vỡ hoặc người chồng đau ốm, tai nạn mà qua đời sớm khiến cho họ chịu cảnh đơn chiếc, cô độc khi về già. (*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Nữ giới có nốt ruồi ở má. Má là một phần trên khuôn mặt biểu thị vận thế tình cảm của nữ giới. Một người con gái nếu như sở hữu nốt ruồi ở vị trí này thường đường tình duyên hay hôn nhân không được bền vững. Những người có nốt ruồi này thường lận đận về mặt tình duyên, cuộc sống dễ bị cô độc, đơn chiếc khi về già.

Nốt ruồi ở vành ngoài của môi. Trong tính cách người có nốt ruồi ở vành môi nếu là nữ thì biểu thị nữ chủ nhân thường là người nói nhiều, đặc biệt là thích bắt chuyện với nam giới. Cũng chính vì thế mà người này thường gặp những chuyện thị phi, đào hoa xấu.

Người này tuy bề ngoài mạnh mẽ nhưng nội tâm bạc nhược, dễ gây ra những chuyện thị phi với người khác giới. Đồng thời, trong đường công danh tài lộc thì đây là nốt ruồi phá tướng khiến cho chủ nhân luôn bị kẻ gian cản đường khó lòng thăng tiến như, phát tài như mong muốn.

Nốt ruồi ở xương gò má. Đây là vị trí nốt ruồi biểu đạt sự ngăn cản trên con đường công danh tài lộc của bạn, Người sở hữu nốt ruồi này thường nỗ lực nhiều nhưng hưởng không được mấy. Đồng thời, trong hôn nhân tình duyên nốt ruồi này biểu thị sự tranh đoạt hoặc là người thứ 3 xen vào.

Nốt ruồi ở lệ đường. Trong nhân tướng học đây là nốt ruồi đón lệ, biểu thị chủ nhân là người đa tình, đa sầu đa cảm, dễ nảy sinh tình cảm nam nữ rắc rối khiến cho đường tình duyên, hôn nhân khó lòng bền vững như mong muốn. Đồng thời, người có nốt ruồi này cũng sống nội tâm nên hay phải khóc than một mình.

Nốt ruồi ở đuôi mắt. Người có nốt ruồi ở vị trí này sự nghiệp khó lòng thăng tiến như mong muốn. Với nữ giới nốt ruồi này còn biểu thị giữa chuyện tình cảm, không thuận lợi. Những người này khi yêu hay bị lừa gạt, nếu kết hôn thì vì một lý do nào đó hôn nhân dễ đổ gãy, dẫn tới sống cô độc khi về già.

Nốt ruồi ở cánh mũi. Biểu thị các mối quan hệ của chủ nhân với người khác giới rất kém, chủ yếu nguyên do là vì khả năng giao tiếp kém, thái độ quá cứng rắn, nên khó lòng thăng tiến trong công việc. Đồng thời, người có nốt ruồi ở mũi cũng có tính tình bay bướm đứng núi này trông núi nọ nên khó lòng hạnh phúc trong tình duyên. Nốt ruồi ở giữa sống mũi. Trong nhân tướng học chiếc mũi được gọi là cung Tài bạch, chủ về tài. Người có nốt ruồi ở vị trí này thường có mâu thuẫn về mặt kinh tế với chồng, dễ dẫn đến nguy cơ tan vỡ hôn nhân. Bên cạnh đó, người sở hữu nốt ruồi ở vị trí này thường khó lòng giữ được tiền bạc, nên cuộc sống dễ rơi vào túng thiếu.

Sơn căn có nốt ruồi. Nốt ruồi ở vị trí này biểu thị tình cảm của chủ nhân với chồng không tốt, dễ có nguy cơ đổ vỡ hôn nhân. Đồng thời, khu vực sơn căn con thể hiện mối quan hệ của chủ nhân với người xung quanh, anh em bạn bè không được tốt nên khi khó khăn không có người giúp đỡ. Nốt ruồi ở trán. Theo nhân tướng học phần mặt bên trái của nữ giới là dễ khắc chồng. Cuộc sống hôn nhân dễ nảy sinh mâu thuẫn dẫn tới đổ vỡ hoặc người chồng đau ốm, tai nạn mà qua đời sớm khiến cho họ chịu cảnh đơn chiếc, cô độc khi về già. (*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.