Khiếp đảm loài quỷ khổng lồ tà ác trong thần thoại Nhật Bản

Kho tri thức

Khiếp đảm loài quỷ khổng lồ tà ác trong thần thoại Nhật Bản

Trong kho tàng thần thoại và truyền thuyết dân gian Nhật Bản, Oni luôn xuất hiện như loài quỷ khổng lồ hung tợn và đầy màu sắc văn hóa đặc trưng.

T.B (tổng hợp)
1. Oni là quỷ biểu tượng của cái ác. Trong dân gian Nhật Bản, Oni được miêu tả là những sinh vật khổng lồ, hung dữ, đại diện cho sự trừng phạt và tai họa. Ảnh: Pinterest.
2. Ngoại hình đặc trưng với sừng và màu da nổi bật. Oni thường có sừng nhọn, răng nanh lớn, tóc rối, và làn da màu đỏ hoặc xanh, tạo nên hình ảnh đáng sợ. Ảnh: Pinterest.
3. Vũ khí quen thuộc là chùy sắt kanabō. Oni thường cầm chiếc chùy khổng lồ bằng sắt, biểu tượng cho sức mạnh hủy diệt không ai có thể chống lại. Ảnh: Pinterest.
4. Xuất hiện trong lễ hội Setsubun. Người Nhật có tục ném đậu rang để xua đuổi Oni trong ngày Setsubun, tượng trưng cho việc trừ tà và cầu may mắn. Ảnh: Pinterest.
5. Oni không hoàn toàn xấu xa. Một số truyền thuyết kể rằng có những Oni tốt, biết bảo vệ con người và giữ vai trò như thần hộ mệnh. Ảnh: Pinterest.
6. Nổi bật trong văn học và kịch Noh. Oni xuất hiện nhiều trong thơ ca, tranh vẽ, kịch Noh và Kabuki, góp phần định hình hình tượng quỷ dữ trong văn hóa Nhật. Ảnh: Pinterest.
7. Truyền thuyết về Shuten-dōji. Oni nổi tiếng nhất là Shuten-dōji, một con quỷ khổng lồ khét tiếng ở Kyoto, bị các samurai tiêu diệt trong truyền thuyết. Ảnh: Pinterest.
8. Biểu tượng trong văn hóa đại chúng. Ngày nay, Oni trở thành nguồn cảm hứng trong anime, manga, game và phim ảnh, vừa đáng sợ vừa hấp dẫn. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Lâu đài Nhật bản lơ lửng trong biển mây | Zing.
#quỷ Oni Nhật Bản #thần thoại Nhật Bản #quỷ khổng lồ #truyền thuyết Oni #lễ hội Setsubun #văn hóa Nhật Bản

