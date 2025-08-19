Khánh thành Dự án thành phần cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ

Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ có chiều dài 65,5km, vốn đầu tư gần 9.920 tỷ đồng. Dự án được hoàn thành, thông xe sau hơn 2 năm thi công.

Sáng 19/8, tại xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ khánh thành Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ.

Theo đó, Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ thuộc Dự án xây dụng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025. Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QD-TTg ngày 1/9/2021 về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời ký 2021-2030, tầm nhìn đền năm 2050; Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt Dự án tại Quyết định số 905/QĐ-BGTVT ngày 13/7/2025 và giao Ban quản lý dự án dường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư.

Ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lưu Hương

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 9.919,78 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Tổng chiều dài dự án khoảng 65,55 km; trong đó phần đi qua địa bàn tỉnh Quảng Bình cũ) có chiều dài khoảng 33,017 km gồm các xã (Trường Ninh, Ninh, Trường Phú và Kim Ngân); phần qua địa bàn tỉnh Quàng Trị (cũ) có chiều dài khoảng 32,53 km gồm các xã (Bến Quan, Vĩnh Thủy, Còn Tiên, Hiếu Giang).

Dự án có điểm đầu tại Km675+400, tiếp giáp với Dự án cao tốc Bùng - Vạn Ninh thuộc địa phận xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị và điểm cuối tại Km740+885 tiếp giáp với Dự án cao tốc Cam Lộ- La Sơn, thuộc địa phận xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị.

Dự án được khởi công ngày 1/1/2023 và chính thức hoàn thành và thông xe vào ngày hôm nay (19/8/2025).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, việc khánh thành đoạn tuyến Vạn Ninh - Cam Lộ không chỉ góp phần hoàn thiện tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông mà còn mở ra cơ hội lớn cho Quảng Trị thu hút đầu tư, phát triển du lịch. Công trình sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đồng thời khẳng định vai trò kết nối của Quảng Trị trên bản đồ giao thông quốc gia.