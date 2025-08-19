Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Khánh thành Dự án thành phần cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ

Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ có chiều dài 65,5km, vốn đầu tư gần 9.920 tỷ đồng. Dự án được hoàn thành, thông xe sau hơn 2 năm thi công.

Hạo Nhiên

Sáng 19/8, tại xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ khánh thành Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ.

Theo đó, Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ thuộc Dự án xây dụng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025. Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QD-TTg ngày 1/9/2021 về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời ký 2021-2030, tầm nhìn đền năm 2050; Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt Dự án tại Quyết định số 905/QĐ-BGTVT ngày 13/7/2025 và giao Ban quản lý dự án dường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư.

z6921561478601d48771ee0030ec8ec96142cb9e482c2a-1755573372051824098377.jpg
Ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lưu Hương

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 9.919,78 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Tổng chiều dài dự án khoảng 65,55 km; trong đó phần đi qua địa bàn tỉnh Quảng Bình cũ) có chiều dài khoảng 33,017 km gồm các xã (Trường Ninh, Ninh, Trường Phú và Kim Ngân); phần qua địa bàn tỉnh Quàng Trị (cũ) có chiều dài khoảng 32,53 km gồm các xã (Bến Quan, Vĩnh Thủy, Còn Tiên, Hiếu Giang).

Dự án có điểm đầu tại Km675+400, tiếp giáp với Dự án cao tốc Bùng - Vạn Ninh thuộc địa phận xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị và điểm cuối tại Km740+885 tiếp giáp với Dự án cao tốc Cam Lộ- La Sơn, thuộc địa phận xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị.

Dự án được khởi công ngày 1/1/2023 và chính thức hoàn thành và thông xe vào ngày hôm nay (19/8/2025).

1000060465-8366-582.jpg
Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ thông xe sau hơn 2 năm thi công.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, việc khánh thành đoạn tuyến Vạn Ninh - Cam Lộ không chỉ góp phần hoàn thiện tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông mà còn mở ra cơ hội lớn cho Quảng Trị thu hút đầu tư, phát triển du lịch. Công trình sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đồng thời khẳng định vai trò kết nối của Quảng Trị trên bản đồ giao thông quốc gia.

#Cao tốc #Quảng Trị #Bộ Xây dựng #Vạn Ninh - Cam Lộ #khánh thành #thông xe

Bài liên quan

Chính trị

Tưng bừng lễ khánh thành, khởi công 250 dự án mừng Quốc khánh

Cả nước tưng bừng lễ khởi công, khánh thành 250 công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Sáng 19/8, trên cả nước sẽ diễn ra đồng loạt lễ khởi công, khánh thành 250 công trình, dự án tại 80 điểm cầu chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu trung tâm (Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hà Nội) đến 79 điểm cầu của 34 tỉnh, thành phố và được Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng trực tiếp.

Xem chi tiết

Chính trị

Hải Phòng sẽ khởi công, khánh thành 9 công trình, dự án dịp Quốc khánh 2/9

Thành phố Hải Phòng chọn 9 công trình, dự án trọng điểm khởi công, khánh thành nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Theo kế hoạch tổ chức Lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), UBND TP Hải Phòng thống nhất lựa chọn 9 công trình, dự án trọng điểm để tổ chức Lễ khởi công, khánh thành.

Trong đó, 3 điểm cầu đã đăng ký với Bộ Xây dựng để tổ chức chung cùng với cả nước gồm: Lễ khánh thành Công trình xây dựng cầu Máy Chai và đường dẫn hai bên cầu do Tập đoàn Vingroup – Công ty CP làm Chủ đầu tư (Điểm cầu chính), tổ chức tại khu vực trên cầu Máy Chai; Lễ khởi công Dự án Nhà ga hành khách T2 – Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) làm Chủ đầu tư, tổ chức tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, phường Hải An; Lễ khởi công Khu tái định cư Dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng làm Chủ đầu tư tổ chức tại phường Dương Kinh.

Xem chi tiết

Chính thức thông xe kỹ thuật cao tốc Bắc – Nam đoạn qua Hà Tĩnh

Sáng 19/4, Hà Tĩnh cùng cả nước đồng loạt khởi công, khánh thành, thông xe 80 dự án lớn kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Theo đó, điểm cầu Hà Tĩnh diễn ra ở nút giao QL8A (Km479+300, thuộc xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ) với lễ thông xe tuyến Bãi Vọt - Hàm Nghi và Hàm Nghi - Vũng Áng thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Tham dự lễ thông xe kỹ thuật 2 đoạn cao tốc đi qua tỉnh Hà Tĩnh (Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng) có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn; Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung; Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm cùng chủ đầu tư và đơn vị thi công.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

80 năm - Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam

80 năm - Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025), Đại tướng Tô Lâm, Tổng Bí thư có bài viết "80 năm - Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam".