Hải Phòng sẽ khởi công, khánh thành 9 công trình, dự án dịp Quốc khánh 2/9

Theo kế hoạch tổ chức Lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), UBND TP Hải Phòng thống nhất lựa chọn 9 công trình, dự án trọng điểm để tổ chức Lễ khởi công, khánh thành.

Trong đó, 3 điểm cầu đã đăng ký với Bộ Xây dựng để tổ chức chung cùng với cả nước gồm: Lễ khánh thành Công trình xây dựng cầu Máy Chai và đường dẫn hai bên cầu do Tập đoàn Vingroup – Công ty CP làm Chủ đầu tư (Điểm cầu chính), tổ chức tại khu vực trên cầu Máy Chai; Lễ khởi công Dự án Nhà ga hành khách T2 – Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) làm Chủ đầu tư, tổ chức tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, phường Hải An; Lễ khởi công Khu tái định cư Dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng làm Chủ đầu tư tổ chức tại phường Dương Kinh.

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Phụ sản Hải Dương giai đoạn 2 sẽ khánh thành vào sáng 19/8.

Cùng với đó, 3 điểm cầu do thành phố chủ động tổ chức đồng thời với các điểm cầu trên gồm Lễ khởi công các dự án Đường tránh Quốc lộ 37 (đoạn nối cầu Thống Nhất/Quốc lộ 37 với đường vành đai I); Cầu vượt sông Thái Bình và đường dẫn thuộc tuyến đường vành đai I; Đền thờ Liệt sĩ và Công viên văn hóa, tổ chức tại phường Tân Hưng (phía Tây thành phố); Lễ khởi công Dự án xây dựng tuyến đường giao thông kết nối Quốc lộ 17B với cầu Đình và Lễ khánh thành Dự án đường dẫn cầu Đồng Việt kết nối Quốc lộ 37, tổ chức tại phường Nguyễn Đại Năng (phía Tây thành phố); Lễ khánh thành giai đoạn II Dự án Bệnh viện Phụ sản Hải Dương (Khối điều trị nội trú và dịch vụ tổng hợp), tổ chức trong khuôn viên Bệnh viện Phụ sản Hải Dương, phường Lê Thanh Nghị.

Chiều 17/8, Phó Chủ tịch UBNDTP Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng đi kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ khánh thành Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Phụ sản Hải Dương giai đoạn 2 – đây là một trong những công trình, dự án trọng điểm của thành phố được lựa chọn khánh thành trong dịp sự kiện chào mừng Kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh, dự kiến diễn ra vào ngày 19/8 tới.

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Phụ sản Hải Dương giai đoạn 2 (khối nhà điều trị nội trú và dịch vụ tổng hợp) được UBND tỉnh Hải Dương (cũ) phê duyệt tại Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 với tổng mức đầu tư hơn 239,6 tỷ đồng. Công trình gồm khối nhà 7 tầng nổi, 1 tầng hầm và 1 tầng tum, diện tích xây dựng 2.238 m², tổng diện tích sàn (kể cả tầng hầm) 16.364,4 m². Quy mô đầu tư bao gồm nhiều hạng mục hiện đại như: Khoa Dược, các khoa điều trị nội trú, Khoa Hồi sức – ICU, Khoa Sơ sinh, Khoa Dinh dưỡng… với tổng số 350 giường bệnh, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của Nhân dân. Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Phụ sản Hải Dương giai đoạn 2 được khởi công từ tháng 1/2024, đến nay đã hoàn thành, được các cơ quan chuyên môn về phòng cháy chữa cháy và xây dựng kiểm tra nghiệm thu, đủ điều kiện khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng.

Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ khởi công công trình trọng điểm chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại điểm cầu số 4, thuộc địa bàn phường Tân Hưng, khu vực phía Tây thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Trần Văn Quân yêu cầu địa phương phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng để bảo đảm an ninh, trật tự trong suốt quá trình tổ chức. Trong đó, cần bố trí hệ thống biển cảnh báo, hướng dẫn phân luồng giao thông; Công an thành phố xây dựng phương án cụ thể về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phân luồng giao thông và phòng chống cháy nổ tại khu vực diễn ra sự kiện.

Dự kiến sáng 19/8, tại phường Tân Hưng (phía Tây thành phố Hải Phòng) sẽ diễn ra Lễ khởi công các dự án trọng điểm gồm: xây dựng đường tránh quốc lộ 37 (đoạn nối cầu Thống Nhất/quốc lộ 37 với đường vành đai I); xây dựng cầu vượt sông Thái Bình và đường dẫn thuộc tuyến đường vành đai I; xây dựng Đền thờ Liệt sĩ và Công viên văn hóa. Đây là những dự án có ý nghĩa quan trọng trong phát triển hạ tầng giao thông, đô thị, văn hóa, lịch sử, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Trước đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân thực địa kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình trọng điểm chào mừng Kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân nhấn mạnh, việc tổ chức thành công các Lễ khởi công, khánh thành sẽ góp phần tạo dấu ấn tốt đẹp, lan tỏa tinh thần thi đua lập thành tích chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9, đồng thời xây dựng hình ảnh Hải Phòng năng động, văn minh, hiện đại và phát triển.