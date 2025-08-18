Hà Nội

Chính trị

Hải Phòng sẽ khởi công, khánh thành 9 công trình, dự án dịp Quốc khánh 2/9

Thành phố Hải Phòng chọn 9 công trình, dự án trọng điểm khởi công, khánh thành nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Hải Ninh

Theo kế hoạch tổ chức Lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), UBND TP Hải Phòng thống nhất lựa chọn 9 công trình, dự án trọng điểm để tổ chức Lễ khởi công, khánh thành.

Trong đó, 3 điểm cầu đã đăng ký với Bộ Xây dựng để tổ chức chung cùng với cả nước gồm: Lễ khánh thành Công trình xây dựng cầu Máy Chai và đường dẫn hai bên cầu do Tập đoàn Vingroup – Công ty CP làm Chủ đầu tư (Điểm cầu chính), tổ chức tại khu vực trên cầu Máy Chai; Lễ khởi công Dự án Nhà ga hành khách T2 – Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) làm Chủ đầu tư, tổ chức tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, phường Hải An; Lễ khởi công Khu tái định cư Dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng làm Chủ đầu tư tổ chức tại phường Dương Kinh.

88877.jpg
Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Phụ sản Hải Dương giai đoạn 2 sẽ khánh thành vào sáng 19/8.

Cùng với đó, 3 điểm cầu do thành phố chủ động tổ chức đồng thời với các điểm cầu trên gồm Lễ khởi công các dự án Đường tránh Quốc lộ 37 (đoạn nối cầu Thống Nhất/Quốc lộ 37 với đường vành đai I); Cầu vượt sông Thái Bình và đường dẫn thuộc tuyến đường vành đai I; Đền thờ Liệt sĩ và Công viên văn hóa, tổ chức tại phường Tân Hưng (phía Tây thành phố); Lễ khởi công Dự án xây dựng tuyến đường giao thông kết nối Quốc lộ 17B với cầu Đình và Lễ khánh thành Dự án đường dẫn cầu Đồng Việt kết nối Quốc lộ 37, tổ chức tại phường Nguyễn Đại Năng (phía Tây thành phố); Lễ khánh thành giai đoạn II Dự án Bệnh viện Phụ sản Hải Dương (Khối điều trị nội trú và dịch vụ tổng hợp), tổ chức trong khuôn viên Bệnh viện Phụ sản Hải Dương, phường Lê Thanh Nghị.

Chiều 17/8, Phó Chủ tịch UBNDTP Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng đi kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ khánh thành Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Phụ sản Hải Dương giai đoạn 2 – đây là một trong những công trình, dự án trọng điểm của thành phố được lựa chọn khánh thành trong dịp sự kiện chào mừng Kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh, dự kiến diễn ra vào ngày 19/8 tới.

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Phụ sản Hải Dương giai đoạn 2 (khối nhà điều trị nội trú và dịch vụ tổng hợp) được UBND tỉnh Hải Dương (cũ) phê duyệt tại Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 với tổng mức đầu tư hơn 239,6 tỷ đồng. Công trình gồm khối nhà 7 tầng nổi, 1 tầng hầm và 1 tầng tum, diện tích xây dựng 2.238 m², tổng diện tích sàn (kể cả tầng hầm) 16.364,4 m². Quy mô đầu tư bao gồm nhiều hạng mục hiện đại như: Khoa Dược, các khoa điều trị nội trú, Khoa Hồi sức – ICU, Khoa Sơ sinh, Khoa Dinh dưỡng… với tổng số 350 giường bệnh, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của Nhân dân. Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Phụ sản Hải Dương giai đoạn 2 được khởi công từ tháng 1/2024, đến nay đã hoàn thành, được các cơ quan chuyên môn về phòng cháy chữa cháy và xây dựng kiểm tra nghiệm thu, đủ điều kiện khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng.

Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ khởi công công trình trọng điểm chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại điểm cầu số 4, thuộc địa bàn phường Tân Hưng, khu vực phía Tây thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Trần Văn Quân yêu cầu địa phương phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng để bảo đảm an ninh, trật tự trong suốt quá trình tổ chức. Trong đó, cần bố trí hệ thống biển cảnh báo, hướng dẫn phân luồng giao thông; Công an thành phố xây dựng phương án cụ thể về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phân luồng giao thông và phòng chống cháy nổ tại khu vực diễn ra sự kiện.

Dự kiến sáng 19/8, tại phường Tân Hưng (phía Tây thành phố Hải Phòng) sẽ diễn ra Lễ khởi công các dự án trọng điểm gồm: xây dựng đường tránh quốc lộ 37 (đoạn nối cầu Thống Nhất/quốc lộ 37 với đường vành đai I); xây dựng cầu vượt sông Thái Bình và đường dẫn thuộc tuyến đường vành đai I; xây dựng Đền thờ Liệt sĩ và Công viên văn hóa. Đây là những dự án có ý nghĩa quan trọng trong phát triển hạ tầng giao thông, đô thị, văn hóa, lịch sử, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Trước đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân thực địa kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình trọng điểm chào mừng Kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân nhấn mạnh, việc tổ chức thành công các Lễ khởi công, khánh thành sẽ góp phần tạo dấu ấn tốt đẹp, lan tỏa tinh thần thi đua lập thành tích chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9, đồng thời xây dựng hình ảnh Hải Phòng năng động, văn minh, hiện đại và phát triển.

Chính trị

Lâm Đồng khánh thành đường vào sân bay Phan Thiết dịp 80 năm Quốc khánh 2/9

Các dự án gồm khu nhà ở xã hội, khu tái định cư, cầu Mỏ Vẹt và tuyến đường vào sân bay Phan Thiết được tổ chức khởi công, khánh thành sáng 19/8 tại Lâm Đồng.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch tổ chức lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng sự kiện chính trị – lịch sử trọng đại của dân tộc, đồng thời khẳng định nỗ lực phát triển hạ tầng, phục vụ dân sinh và thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương.

Xem chi tiết

Quân sự

Hơn 16.000 chiến sĩ tổng hợp luyện diễu binh Quốc khánh 2/9 trong mưa

Chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng Quân đội và Công an cùng dàn khí tài hùng hậu tham gia tổng hợp hợp luyện diễu binh lần thứ tư bất chấp mưa to.

img-0265.jpg
Sáng 16/8, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội), các lực lượng Quân đội, Công an cùng hệ thống vũ khí, khí tài tham gia thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) tiến hành tổng hợp luyện lần thứ tư.
img-0408.jpg
Buổi tổng hợp luyện gồm hai phần: Thực hiện các nội dung nghi lễ, nghi thức của Đảng, Nhà nước và diễu binh, diễu hành.
Xem chi tiết

Tri thức Cuộc sống Daily News

Thầy giáo Nghệ An "đón" Lễ 2/9 theo cách “độc bản”, cầm viên phấn tỉ mẩn từng nét vẽ khiến ai xem cũng trầm trồ

Hơn 5 năm qua, thầy giáo Nguyễn Trí Hạnh (SN 1983, ngụ Nghệ An) chỉ cần một hộp phấn màu kết hợp những nét vẽ tỉ mẩn của mình đã tạo nên những bức tranh “độc bản” với đa dạng chủ đề từ phong cảnh, chân dung đến cả tái hiện lại thước phim lịch sử. Tất cả tác phẩm đều nhận được hàng nghìn lượt yêu thích và chia sẻ trên mạng xã hội.

Muốn lan tỏa tinh thần yêu nước đến thế hệ trẻ

Trong không khí hân hoan chào đón kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, thầy Hạnh là giáo viên dạy môn Mỹ thuật đang công tác tại một trường THPT ở Nghệ An đã có nhiều tác phẩm xoay quanh về lịch sử, nhận được hàng nghìn lời khen từ cộng đồng.

Xem chi tiết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025), Đại tướng Tô Lâm, Tổng Bí thư có bài viết "80 năm - Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam".