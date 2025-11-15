Hà Nội

Khám phá tàn tích thủ đô đầu tiên của đế quốc Ba Tư cổ đại

Kho tri thức

Nằm giữa cao nguyên Iran khô cằn, Pasargadae vẫn lưu giữ hào quang của đế chế Ba Tư cổ đại – nơi khởi nguồn quyền lực của Cyrus Đại đế.

Pasargadae là thủ đô đầu tiên của đế quốc Ba Tư. Thành phố được xây dựng vào thế kỷ VI TCN dưới thời vua Cyrus II. Ảnh: Pinterest.
Đây là nơi yên nghỉ của Cyrus Đại đế. Lăng mộ bằng đá vôi trắng của ông vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Ảnh: Pinterest.
Lăng mộ Cyrus từng được Alexander Đại đế bảo vệ. Khi chinh phục Ba Tư, Alexander Đại đế ra lệnh cho binh sĩ trông coi nơi này cẩn thận. Ảnh: Pinterest.
Kiến trúc Pasargadae kết hợp phong cách Ba Tư và Babylon. Điều này thể hiện tầm nhìn cởi mở và đa văn hóa của Cyrus. Ảnh: Pinterest.
Thành có hệ thống vườn và kênh nước tinh vi. Đây được xem là hình mẫu đầu tiên của “vườn Ba Tư” nổi tiếng sau này. Ảnh: Pinterest.
Nhiều công trình chỉ còn lại nền móng. Dù đã bị hủy hoại theo thời gian, bố cục di tích vẫn cho thấy một đô thị được quy hoạch có hệ thống. Ảnh: wikimedia.org.
Pasargadae là biểu tượng của tinh thần nhân văn Ba Tư. Di tích này nhắc nhớ cho hậu thế về tầm vóc của nhà lãnh đạo từng được ca ngợi là “người bảo vệ nhân loại”. Ảnh: pasargadae.info.
Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 2004. Pasargadae minh chứng cho trình độ kỹ thuật và quy hoạch bậc thầy thời cổ. Ảnh: surfiran.com.
