Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bí ẩn đằng sau mạng lưới săn bắt thời tiền sử

Kho tri thức

Bí ẩn đằng sau mạng lưới săn bắt thời tiền sử

Các công trình kiến ​​trúc thời tiền sử tiết lộ mạng lưới săn bắt động vật quy mô lớn cực kỳ độc đáo, kinh ngạc.

Thiên Đăng
Vào Thời Kỳ Đồ Đá Giữa, Cao nguyên Karst là một vùng đất trống trải, rất lý tưởng cho tầm nhìn xa và săn bắt động vật, cũng như quản lý đàn gia súc. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Croatia.
Vào Thời Kỳ Đồ Đá Giữa, Cao nguyên Karst là một vùng đất trống trải, rất lý tưởng cho tầm nhìn xa và săn bắt động vật, cũng như quản lý đàn gia súc. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Croatia.
Gần đây, một cuộc khảo sát bằng tia laser trên không ở Cao nguyên Karst thuộc đông bắc nước Ý và miền tây Croatia đã dẫn đến việc phát hiện ra các công trình kiến ​​trúc khổng lồ bằng đá khô chưa từng được biết đến trước đây. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Croatia.
Gần đây, một cuộc khảo sát bằng tia laser trên không ở Cao nguyên Karst thuộc đông bắc nước Ý và miền tây Croatia đã dẫn đến việc phát hiện ra các công trình kiến ​​trúc khổng lồ bằng đá khô chưa từng được biết đến trước đây. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Croatia.
Các chuyên gia thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Croatia đã xác định được bốn siêu cấu trúc đá được xác định lần lượt là K01, K02, K03 và K04, bằng cách sử dụng công nghệ quét laser trên không (ALS) trên một khu vực quy mô khoảng 870 km vuông. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Croatia.
Các chuyên gia thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Croatia đã xác định được bốn siêu cấu trúc đá được xác định lần lượt là K01, K02, K03 và K04, bằng cách sử dụng công nghệ quét laser trên không (ALS) trên một khu vực quy mô khoảng 870 km vuông. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Croatia.
Các công trình đá này đặc trưng bởi sự sắp xếp theo kiểu hình phễu nằm lọt trong các khu vực cảnh quan kín đáo. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Croatia.
Các công trình đá này đặc trưng bởi sự sắp xếp theo kiểu hình phễu nằm lọt trong các khu vực cảnh quan kín đáo. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Croatia.
Các chuyên gia thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Croatia nhận định, những cấu trúc đá hình phễu này có thể được sử dụng để lùa và bẫy các đàn động vật hoang dã như hươu đỏ và các loài móng guốc khác. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Croatia.
Các chuyên gia thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Croatia nhận định, những cấu trúc đá hình phễu này có thể được sử dụng để lùa và bẫy các đàn động vật hoang dã như hươu đỏ và các loài móng guốc khác. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Croatia.
Theo các chuyên gia, phát hiện này đại diện cho một hình thức cơ sở hạ tầng săn bắt động vật quy mô lớn mới, không giống bất kỳ hình thức nào từng thấy trước đây ở châu Âu thời tiền sử. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Croatia.
Theo các chuyên gia, phát hiện này đại diện cho một hình thức cơ sở hạ tầng săn bắt động vật quy mô lớn mới, không giống bất kỳ hình thức nào từng thấy trước đây ở châu Âu thời tiền sử. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Croatia.
Mãi cho tới khi các khu rừng dần dần chiếm lại Cao nguyên Karst, những công trình đá rộng lớn này dần bị chôn vùi và lãng quên. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Croatia.
Mãi cho tới khi các khu rừng dần dần chiếm lại Cao nguyên Karst, những công trình đá rộng lớn này dần bị chôn vùi và lãng quên. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Croatia.
Ngoài tính mới lạ về mặt khảo cổ, phát hiện này còn có ý nghĩa sâu sắc cho thấy cách các xã hội tiền sử ở châu Âu tổ chức lao động và sử dụng môi trường của họ. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Croatia.
Ngoài tính mới lạ về mặt khảo cổ, phát hiện này còn có ý nghĩa sâu sắc cho thấy cách các xã hội tiền sử ở châu Âu tổ chức lao động và sử dụng môi trường của họ. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Croatia.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
Thiên Đăng
(Theo heritagedaily)
#săn bắt #thời tiền sử #động vật #đá #cao nguyên

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT