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Kho tri thức

Khám phá 'lá phổi xanh' hơn 160 năm tuổi nổi tiếng toàn cầu của Singapore

Giữa trung tâm đô thị hiện đại của Singapore, một khu vườn hơn 160 năm tuổi vẫn xanh mướt như minh chứng cho sự hòa quyện giữa thiên nhiên và khoa học.

Thanh Bình (tổng hợp)

Vườn thực vật Singapore là Di sản Thế giới đầu tiên (và duy nhất cho đến nay) của Singapore được UNESCO ghi danh vào năm 2015. Được thành lập năm 1859, khu vườn rộng khoảng 82 ha này không chỉ là một công viên xanh giữa lòng thành phố mà còn là một trong những vườn thực vật nhiệt đới lâu đời và có ảnh hưởng nhất thế giới, đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu thực vật, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển nông nghiệp khu vực.

Ảnh: mothership

Ngay từ cuối thế kỷ XIX, Vườn thực vật Singapore đã trở thành trung tâm nghiên cứu cây trồng nhiệt đới của Đế quốc Anh. Một trong những đóng góp nổi bật nhất là việc phát triển kỹ thuật khai thác và trồng đại trà cây cao su (Hevea brasiliensis). Dưới sự dẫn dắt của nhà thực vật học Henry Nicholas Ridley, phương pháp cạo mủ hiệu quả đã giúp ngành cao su bùng nổ tại Đông Nam Á, biến khu vực này thành trung tâm sản xuất cao su tự nhiên lớn nhất thế giới trong nhiều thập kỷ.

Ảnh: the-singapore-magazine

Ngày nay, khu vườn sở hữu hàng chục nghìn loài thực vật đến từ khắp các châu lục. Điểm nổi bật nhất là Vườn Lan Quốc gia, nơi lưu giữ hơn 1.000 loài lan tự nhiên và trên 2.000 giống lan lai tạo. Đây là một trong những bộ sưu tập hoa lan phong phú nhất hành tinh, với nhiều giống được đặt theo tên các nguyên thủ quốc gia và nhân vật nổi tiếng trong khuôn khổ chương trình "Ngoại giao hoa lan" của Singapore.

Không chỉ là nơi bảo tồn thực vật, khu vườn còn được thiết kế như một không gian sinh thái đa dạng. Du khách có thể bắt gặp những hồ nước phủ đầy súng, các khu rừng mưa nguyên sinh còn sót lại, vườn cọ, vườn gừng và những bãi cỏ rộng lớn, nơi người dân thường tổ chức dã ngoại hoặc tham gia các buổi hòa nhạc ngoài trời. Điều đặc biệt là giữa một trong những quốc gia có mật độ đô thị hóa cao nhất thế giới, Vườn thực vật Singapore vẫn duy trì được hệ sinh thái phong phú với nhiều loài chim, sóc, bướm và côn trùng bản địa.

Ảnh: metrotrekker

UNESCO đánh giá cao khu vườn không chỉ vì giá trị cảnh quan mà còn bởi vai trò tiên phong trong khoa học thực vật nhiệt đới. Suốt hơn một thế kỷ rưỡi, nơi đây đã góp phần nghiên cứu, bảo tồn và phổ biến kiến thức về các loài cây có giá trị kinh tế cũng như các biện pháp phát triển bền vững. Đây cũng là một trong số ít các vườn thực vật trên thế giới vẫn giữ được chức năng nghiên cứu khoa học song song với phục vụ cộng đồng và du lịch.

Ngày nay, Vườn thực vật Singapore là minh chứng cho triết lý phát triển "thành phố trong thiên nhiên" mà quốc đảo này theo đuổi. Giữa những tòa nhà chọc trời và khu phố sầm uất, khu vườn vẫn là lá phổi xanh, phòng thí nghiệm ngoài trời và điểm đến yêu thích của hàng triệu du khách mỗi năm. Đó cũng là lời nhắc rằng ngay cả trong một đô thị hiện đại bậc nhất, thiên nhiên vẫn có thể trở thành một phần không thể tách rời của cuộc sống.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Vườn thực vật Singapore #Di sản UNESCO và bảo tồn đa dạng sinh học #Lịch sử phát triển cây cao su #Kết hợp thiên nhiên và đô thị hóa #Nghiên cứu khoa học và du lịch sinh thái

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