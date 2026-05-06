Khám phá gây kinh ngạc ở rìa Hệ Mặt trời, phá vỡ quan niệm cũ

Các nhà thiên văn học tìm thấy lớp khí quyển mỏng xung quanh một thiên thể nhỏ ở rìa Hệ Mặt trời, phá vỡ những quan niệm trước đây liên quan đến khí quyển.

Tâm Anh (TH)

Hàng ngàn thiên thể băng đá, được gọi là các vật thể nằm ngoài quỹ đạo sao Hải Vương (TNO), đang tập kết bên trong Vành đai Kuiper ở rìa Hệ Mặt trời. Chúng là tàn tích còn sót lại trong quá trình Thái Dương hệ hình thành cách đây khoảng 4,5 tỷ năm.

Trong số này, hành tinh lùn Pluto (hay còn gọi sao Diêm Vương) là TNO lớn nhất.

Từ lâu, nhiệt độ lạnh giá và lực hấp dẫn bề mặt yếu của các thiên thể nhỏ khiến giới khoa học cho rằng chúng không đủ năng lực duy trì khí quyển, ngoại trừ sao Diêm Vương hiện vẫn còn một lớp khí quyển mỏng.

tauu-4.png
Hình minh họa mô tả một thiên thể có bầu khí quyển che khuất một ngôi sao ở xa. Ảnh: NAOJ.

Khí quyển, đặc biệt loại dày, thường hình thành xung quanh những hành tinh hoặc mặt trăng lớn, bao gồm mặt trăng Titan của sao Thổ. Trong khi đó, các hành tinh lùn khác như Eris, Haumea, Makemake và ứng viên hành tinh lùn Quaoar, TNO lớn thứ hai chỉ sau Pluto, không có khí quyển.

Tuy nhiên, trong một cơ hội quan sát hiếm hoi, các nhà thiên văn tại Nhật Bản đã phát hiện một lớp khí quyển mỏng bao quanh TNO có tên (612533) 2002 XV93. Thông tin này được các chuyên gia công bố trong báo cáo mới đăng trên chuyên san Nature Astronomy.

Theo các chuyên gia, nếu hành tinh lùn Pluto có đường kính 2.377 km thì bề ngang của 2002 XV93 chỉ khoảng 500 km.

Phát hiện bất ngờ về một lớp khí quyển mỏng manh xung quanh một thiên thể nhỏ ở rìa Hệ Mặt trời của Tiến sĩ Ko Arimatsu và các đồng nghiệp tại Đài thiên văn quốc gia Nhật Bản hứa hẹn mang đến những thông tin quý giá giúp tìm hiểu về cách thức khí quyển hình thành và tồn tại quanh các thiên thể nhỏ. Đồng thời, khám phá này cũng có thể thay đổi nhận thức của các nhà khoa học về các thiên thể ở Vành đai Kuiper.

#rìa Hệ Mặt trời #Hệ Mặt trời #khí quyển #thiên thể

Nguồn gốc vật thể bí ẩn từng bị nghi tàu của người ngoài hành tinh

Theo nghiên cứu mới, 3I/ATLAS - vật thể từng bị nghi là tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh - là một sao chổi có nguồn gốc từ hệ hành tinh siêu lạnh.

Trong nghiên cứu mới công bố trên tạp chí khoa học Nature Astronomy, các nhà khoa học cho biết vật thể liên sao 3I/ATLAS - sao chổi từng gây xôn xao dư luận vì bị nghi ngờ là tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh - thực chất đến từ một hệ hành tinh siêu lạnh.

Để đi đến kết luận này, nhóm nghiên cứu từ Đại học Michigan (Mỹ) đã phân tích dữ liệu về 3I/ATLAS do hệ thống kính thiên văn vô tuyến ALMA (đặt tại sa mạc Atacama của Chile) thu thập và phát hiện ra điều đặc biệt.

Khoảnh khắc hiếm hoi sao chổi và thiên thạch 'vẽ' chữ X trên bầu trời

Sao chổi sáng rực và thiên thạch phát nổ vô tình tạo thành hình chữ X phía trên một lâu đài cổ 500 năm tuổi ở Cộng hòa Czech.

Hai nhiếp ảnh gia Petr Horálek và Josef Kujal đã chụp được khoảnh khắc hiếm hoi trên vào rạng sáng 18/4 tại lâu đài Kunětická Hora, Cộng hòa Czech khi đang cố gắng chụp ảnh đuôi dài của sao chổi C/2025 R3 (PanSTARRS).

Vào thời điểm đó, 2 nhiếp ảnh gia Horálek và Kujal quan sát thấy một vệt sáng mạnh lao ngang khung hình đúng lúc sao chổi đang tỏa sáng. Sau đó, mạng lưới theo dõi thiên thạch châu Âu xác nhận đây là một "quả cầu lửa" - thiên thạch phát nổ khi đi vào khí quyển Trái đất, nhiều khả năng xuất phát từ một tiểu hành tinh vỡ ra trên bầu trời Ba Lan.

Phát hiện mây băng nước trên hành tinh khí khổng lồ

Nhờ kính viễn vọng James Webb, các nhà thiên văn phát hiện mây băng nước trên hành tinh khí khổng lồ Epsilon Indi Ab.

Các nhà thiên văn học mới phát hiện những đám mây băng nước bất ngờ trên hành tinh khí khổng lồ Epsilon Indi Ab nhờ quan sát của kính viễn vọng không gian James Webb (JWST).

Hành tinh khổng lồ ngoài Hệ Mặt trời Epsilon Indi Ab, quay quanh ngôi sao Epsilon Indi A thuộc chòm sao Ấn Đệ (Indus) ở bầu trời phía Nam. Epsilon Indi A là một ngôi sao loại K5V nằm cách Trái đất khoảng 12 năm ánh sáng. Còn được biết đến với tên gọi HD 209100 hoặc HIP 108870, ngôi sao này có tuổi đời từ 3,7 - 5,7 tỷ năm.

