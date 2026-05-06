Khám phá gây kinh ngạc ở rìa Hệ Mặt trời, phá vỡ quan niệm cũ

Các nhà thiên văn học tìm thấy lớp khí quyển mỏng xung quanh một thiên thể nhỏ ở rìa Hệ Mặt trời, phá vỡ những quan niệm trước đây liên quan đến khí quyển.

Hàng ngàn thiên thể băng đá, được gọi là các vật thể nằm ngoài quỹ đạo sao Hải Vương (TNO), đang tập kết bên trong Vành đai Kuiper ở rìa Hệ Mặt trời. Chúng là tàn tích còn sót lại trong quá trình Thái Dương hệ hình thành cách đây khoảng 4,5 tỷ năm.

Trong số này, hành tinh lùn Pluto (hay còn gọi sao Diêm Vương) là TNO lớn nhất.

Từ lâu, nhiệt độ lạnh giá và lực hấp dẫn bề mặt yếu của các thiên thể nhỏ khiến giới khoa học cho rằng chúng không đủ năng lực duy trì khí quyển, ngoại trừ sao Diêm Vương hiện vẫn còn một lớp khí quyển mỏng.

Hình minh họa mô tả một thiên thể có bầu khí quyển che khuất một ngôi sao ở xa. Ảnh: NAOJ.

Khí quyển, đặc biệt loại dày, thường hình thành xung quanh những hành tinh hoặc mặt trăng lớn, bao gồm mặt trăng Titan của sao Thổ. Trong khi đó, các hành tinh lùn khác như Eris, Haumea, Makemake và ứng viên hành tinh lùn Quaoar, TNO lớn thứ hai chỉ sau Pluto, không có khí quyển.

Tuy nhiên, trong một cơ hội quan sát hiếm hoi, các nhà thiên văn tại Nhật Bản đã phát hiện một lớp khí quyển mỏng bao quanh TNO có tên (612533) 2002 XV93. Thông tin này được các chuyên gia công bố trong báo cáo mới đăng trên chuyên san Nature Astronomy.

Theo các chuyên gia, nếu hành tinh lùn Pluto có đường kính 2.377 km thì bề ngang của 2002 XV93 chỉ khoảng 500 km.

Phát hiện bất ngờ về một lớp khí quyển mỏng manh xung quanh một thiên thể nhỏ ở rìa Hệ Mặt trời của Tiến sĩ Ko Arimatsu và các đồng nghiệp tại Đài thiên văn quốc gia Nhật Bản hứa hẹn mang đến những thông tin quý giá giúp tìm hiểu về cách thức khí quyển hình thành và tồn tại quanh các thiên thể nhỏ. Đồng thời, khám phá này cũng có thể thay đổi nhận thức của các nhà khoa học về các thiên thể ở Vành đai Kuiper.